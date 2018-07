Korsagers Skole i cirkusmanegen

Det var spændende for eleverne at gå igennem hele processen med at lære nogle færdigheder Foto: Privat

Gennem to intense og oplevelsesrige uger trænede næsten 80 elever fra Korsagers Skoles 2. klasser sammen syv numre til to cirkusforestillinger i Cirkus Baldoni

Af Dorthe Brandborg

I februar fik Korsager Skole tilbud om at være med i ”børn i manegen”. 80 elever fik mulighed for at lære 6-8 numre – lige fra akrobatik, tryl, jonglering, et-hjulede cykler, fodbold-tricks til ”stærk mand”. Når numrene var øvet godt igennem, skulle de optræde sammen med professionelle artister i et vaskeægte cirkustelt til en rigtig aftensforestilling for familie og venner. Cirkus Baldoni lagde telt, manege og ikke mindst tryl og artisteri til – og eleverne stod for resten. Eleverne nåede at optræde for 400 tilskuere til en rigtig aftenforestilling og dagen efter for 350 spændte indskolingsbørn fra skolen.

Stort samarbejde

-Sådan et projekt kræver stort engagement fra elever, men også fra forældre. Her gik flere forældre sammen og skabte nogle helt utroligt flotte kostumer. Hvert nummer havde sit design på trøjen og pigerne var i tylskørt, mens drengene var i sorte bukser. Derudover var der lavet rek­visitter som tryllerør i sort fløjl og særdeles vellignende vægte til stærk mand-nummeret, fortæller lærer Thomas Bergmann Krogh.

Cirkusprocessen

To uger før gik årgangens lærere så i gang med at øve numre. – Det var fantastisk sjovt for børnene, som lærte at køre på et-hjulede cykler, jonglere med tre klude i luften, trylle, akrobatik og menneskepyramider, løfte vægte og ikke mindst en masse koreografi, der krævede meget øvelse og – ikke mindst – samarbejde.

– Det er sjældent, at eleverne gerne vil arbejde videre i frikvarteret, men de et-hjulede cykler holdt stort set ikke en pause gennem hele forløbet – og endte da også ud med at langt de fleste kørte rundt i manegen med lidt støtte – og de allerbedste sluttede af hånd i hånd alene rundt, fortæller den stolte lærer.