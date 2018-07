Kunstgræs på bane 5 i Tingbjerg

Københavns Kommune har godkendt etableringen af en ny kunstgræsbane hos Brønshøj Boldklub

Af Jan Løfberg

Brønshøj Boldklub modtog i den forløbne uge besked fra Københavns Kommune om, at den sidste tilladelse, nemlig byggetilladelsen til etablering af ny kunstgræsbane på den nuværende bane 5, var faldet på plads.

Projektperioden forventes at løbe fra uge 28 til 38 i år. Der skal dog tages forbehold for vejrlig, der kan forlænge projektperioden.

Entreprenøren har allerede etableret en adgangsvej, hvor der bl.a. skal lægges jernplader til brug for lastbiler og etableres en byggeplads mm.

Det medfører at det bliver nødvendigt at reducere længden af bane 3, hvilket er en forudsætning for at lastbiler kan køre frem og tilbage, supplerende for at etablere den nødvendige sikkerhedslinje på 3 meter mellem bane 3, adgangsvejen tur/retur den nye kunstgræsbane og byggepladsen.

– Der er ingen tvivl om, at etablering af en ny kunstgræsbane er forbundet med både udfordringer og reduceret kapacitet på anlægget i hele projektperioden. Det er mit håb, at vi alle udviser både forståelse og tålmodighed, supplerende tager godt imod de gæstende medarbejdere på anlægget, siger Dennis Kjeldsen fra Brønshøj Boldklub.