Kunstner med kant

-Jeg kratter, toner, maler lakkerer og klipper, så man får nogle andre effekter af fotografierne. Det har jeg gjort siden jeg så det for første gang i 80’erne, fortæller Tune, der underkastet sine portrætter en minutiøs digital efterbehandling fulgt af indridsninger og håndbemaling. Foto: Presse

Husum-kunstneren Tune Andersen er lige nu aktuel på Teatermuseet i Hofteatret på Christiansborg med sin fortolkning af fem kendte danske kulturpersonligheder

Af Dorthe Brandborg

Tune Andersen er en unik kunstner, der ikke går de gængse veje. Han er fascineret af grimhedens æstetik og menneskesjælens sorte side. En side, som han med sit fotoprojekt har fået lov til at dykke længere ned i, da han fik kendte danskere, som Ghita Nørby, Bent Fabricius-Bjerre, Nikolaj Hübbe og Medina til at stille op til billeder- billeder, som ikke ligefrem får stjernerne til at fremstå polerede.

-Da Ghita Nørby sagde ja, sagde alle de andre også ja. Jeg havde en ide om at afdække Ghitas angst eller i det mindste finde en anden og ukendt side ved hende. Det var måske arrogant for mig at tro, at jeg kunne få det til at lykkes på 30 minutter, fortæller 60-årige Tune med et smil.

Sammen med Jan Grarup, Ole Christiansen, Miriam Dalsgaard og Jens Juul udstiller Tune Andersen 25 meget forskellige fortolkninger af de fem personer – en udstilling som kan opleves til og med den 26. august.

Landets ældste dino

Fotografiet startede som en almindelig drengehobby, hvor han stod i mørkekammeret hjemme i Vejle. Her handlede det bare om at lave skarpe billeder og billeder som familien kunne lide.

-Jeg var bidt af alkymien ved at stå under den røde lampe i mørkekammeret med væsker og dampe, fortæller Tune, der ikke på dette tidspunkt regnede med, at det skulle blive hans metier.

Faderen tog Tune med ud og sejle kapsejlads, hvor han tog sit kamera med og begyndte at tage billeder af både – noget som han tjente lidt lommepenge på.

– Min far sagde, om jeg måske ville til England og lære at fotografere, men det lå på det tidspunkt helt udenfor min fatteevne og jeg havde absolut ingen ambitioner i den retning. Jeg kommer ikke fra en kunstnerisk familie på nogen måde, min far var læge, fortæller Tune, der i stedet blev uddannet som sygeplejerske.

Men langsomt tog fotografiet over og med en forstående kone, der støtter sin mand i hans kunst, fik han lov til at leve drømmen helt ud.

-Jeg har arbejdet analogt som fotograf i mange år, men måtte opgive mit mørkekammer, da jeg byggede mit værkested ”Sorte Hunds Cottage” i haven. Der var simpelthen ikke plads og da jeg først gik i lag med det digitale, så var det svært at gå tilbage. Jeg havde ellers forsvoret, at jeg med de store negativer ville blive landets ældste dinosaurus, fortæller Tune Andersen med et grin.

Tune arbejder stadigvæk lidt som psykiatrisk sygeplejerske og her oplever han både humor, sårbarhed, usikkerhed, som han gerne vil afspejle i sin kunst.

-Kunsten fylder alt i min dagligdag. Min kone siger, at den fylder for meget, indrømmer Tune, der også er far til tre voksne børn.

Døde dyr i fryseren

Ude i ”Sorte HundsCottage” står der, foruden billeder, også mange taxidermiske skulpturer (udstoppede dyr) Tune fik sit gennembrudsudstilling i 1991 på Kunstindustrimuseet, hvor han udstillede billeder af alt fra grimme aber til dårligt udstoppede dyr – alt sammen noget han fik mulighed for at studere nærmere i kælderen på Zoologisk Museum.

-Nu er jeg selv blevet interesseret i at udstoppe dyr. Jeg har lært mig selv at flå dyrene ved at gå på youtube og følge processen. Nu er min fryser fyldt med døde dyr. Hvis jeg finder en død fugl eller et pindsvin, så ryger det lige i fryseren til senere brug. Jeg bliver helt høj af det, fortæller Tune og viser en udstoppet hvid rotte, der har fået et hornfiskehoved.

Tune ved godt at hans billeder og taxidermiske skulpturer ikke falder i alles smag.

-Mit ønske er bare, at der er nogen, der kan følge min fascination og derfor gerne vil have mine ting. For nylig var der en kunde, som længe havde kigget på et billede og som til sidst bare måtte eje det. Det er det, der holder mig kørende. Jeg er indtil videre ikke blevet rig på det, måske kommer det en dag. Indtil videre lever min kone og jeg det langsomme liv. Vi kræver ikke meget af tilværelsen for at få tingene til at hænge sammen, fortæller Tune Andersen.