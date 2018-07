Landsholdsspiller til Brønshøj

Gambianeren Dawda Ngum skal spille for Hvepsene i den ny sæson

Af Jan Løfberg

Den 27-årige gambianske landholdsspiller Dawda Ngum er skiftet til Brønshøj Boldklub fra svenske BK Olympic. Dawda debuterede på det gambianske landshold i 2015 og har spillet fire kampe for sit land. Dawda kan spille både på midtbanen og højre back.

– Dawda er en dygtig spiller, der har et stort løbepensum og som er utrolig god i pasningsspillet. Han er lynhurtig og skaber mange farlige chancer. En klar forstærkning af truppen. Aftalen med Dawda Ngum er kommet i stand med hjælp fra en god ven af mig og af klubben, siger Thomas Ibsen.

Dawda Ngum har bl.a. spillet i Trelleborg, FC Höviken og FC Rosengård.

I forsvaret har Brønshøj også fået tilgang af Simon Richter, der kommer fra Roskilde. Simon Richter fik for et år siden pudsigt nok også debut på det gambianske landshold. Det kunne lade sig gøre, fordi Simons far er gambianer.