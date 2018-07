Lange udsigter for metro

Der er sandsynligvis større udgigt til et stoppested for en letbane end til en nedgang til metroen på Brønshøj Torv. Foto: Illustration: COWI

Til gengæld er der politisk fokus på en letbane på Frederikssundsvej

Af Erik Fisker

Med særligt fokus på betjening med bus, letbane og metro, har Brønshøj-Husum Lokaludvalg spurgt overborgmester Frank Jensen om Økonomiforvaltningens igangværende analyse af udbygningen af den kollektive infrastruktur i København.

I svaret fra overborgmesteren siger han, at det indgår som forudsætning for trafikberegningerne, at der etableres en letbane på Frederikssundsvej, samt at der i øjeblikket arbejdes med en udvidet undersøgelse/analyse om letbanen. I beregningerne er der indarbejdet en forventning om 270.000 nye etagekvadratmeter i Tingbjerg-Husum.

Overborgmesteren oplyser endvidere i sit svar til lokaludvalget, at der i en anden og mere overordnet rapport om udbygning af kollektiv trafik i København ses på en metro til Brønshøj Torv som det vestligste punkt. Han oplyser desuden, at analysen forventes medio 2018 at komme med anbefalinger til udbygning af den kollektive infrastruktur i København. Resultaterne forventes at indgå i Kommuneplan 2019. Den udvidede screening af en letbane på Frederikssundsvej forventes tilsvarende afrapporteret medio 2018.