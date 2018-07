Lokalt ønske til budget 2019

Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen. Foto: ef

Naturbyen er prioriteret højst

Af Erik Fisker

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har allerede nu henvendt sig til de politiske partier på Københavns Rådhus vedrørende kommunens budget for 2019.

– Vi har i vores Bydelsplan 2017-20 formuleret de indsatser, som lokaludvalget er optaget af at udvikle sammen med de lokale borgere og politikerne, og med henblik på de kommende budgetforhandlinger har vi besluttet, at projektet om Naturbyen ved EnergiCenter Voldparken er prioriteret højst, siger lokaludvalgets formand, Hans S. Christensen.

Idéen bag Naturbyen er at etablere et bynaturcenter, der skal være centrum for aktiviteter, der fremmer læring og styrker naturforståelse og sundhed. Temaet for Naturbyen skal være de ferske vande og deres omgivelser.

– Vi mener, at Naturbyen har potentiale til at rumme både borgernært arbejde med bynatur samt fungere som kulturelt mødested. Samtidig kan Naturbyen være med til at løfte Husum Nord som udsat byområde og skabe forbindelse mellem Tingbjerg og resten af vores bydel, slutter Hans S. Christensen.