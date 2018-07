Med velgørenhed som falsk indpakning

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116

Vores lokalavis var den 17.juli fyldt med lovprisende omtale af Copenhagen Historic Grand Prix, der finder sted i starten af august. Det alvorligt forurenende og støjende race er pakket ind i bemærkninger om, at de indkørte midler doneres til en god sag – Børne-ungeprogrammet på Rigshospitalet.

Hyklerisk at pakke denne event, der forurener op til 100 gange det sædvanlige ’sorte udslip’ – ind i godgørenhed. Racerkøreren Kevin Magnussen og prins Joachim gæster i den anledning bydelen – men hvad ville d’herrer sige til, hvis løbet fandt sted i gaderne omkring Amalienborg. Prinsen er landbrugsuddannet og ved mere end nogen – at både dyr og mennesker har det nok så godt i frisk, ren luft. Det vil være en god idé, hvis et kommende billøb fandt sted med el-biler. Det ville matche med København som en grøn hovedstad.

Red. kommentar:

At Finn Gunst finder avisens omtale ”lovprisende” synes absurd. Det er en ren faktuel og objektiv omtale af et arrangement i forbindelse med CHGP.