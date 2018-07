Motion og snak med Torsdagsholdet

Torsdag den 19. juli, kl. 10 starter den 10 km lange tur fra Husum Station og med Klaus Grundtvig som turleder.

Af Dorthe Brandborg

Torsdag den 19. juli, kl. 10 starter den 10 km lange tur fra Husum Station og med Klaus Grundtvig som turleder.

– Der inviteres til en hyggelig tur, der kombinerer motion med en snak med deltagerne. Undervejs bliver der en pause på 10 – 15 minutter, så tag eventuelt kaffe eller the med. Turen slutter ca. kl. 12.30 ved Husum Station. – Alle er velkomne til at deltage i turen, og jeg håber, at vi bliver rigtig mange, udtaler Klaus Grundtvig.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op.