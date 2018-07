NM-bronze til gymnast fra Gefion

Jakob Dahlslund Buus fra Gymnastikforeningen Gefion vandt bronzemedalje i recken. Foto: Michelle Iversen/Dansk Gymnastik Forbund.

Jakob Dahlslund Buus vandt bronze i reck ved dette års NM i Idrætsgymnastik

Af Jan Løfberg

Med 15 finalepladser til danskerne i disciplinfinaler ved de nordiske mesterskaber, var der store forventninger. Det var de seks bedste gymnaster i hvert redskab fra All-around, der kvalificerede sig til disciplinfinalerne. Sammenlagt med førstedagens to bronzemedaljer, blev det til i alt fem medaljer til Danmark, som derved satte et flot punktum for NM 2018 i Farum Arena.

Weekendens eneste herremedalje gik til reck-specialisten Jakob Dahlslund Buus fra Gefion. Buus kørte en flot øvelse med flere slipmomenter og afslutter med en helt perfekt landing. Han overvejer at opgradere sin øvelse med et flyvemoment mere til EM.

– Jeg kom godt igennem øvelsen med nye ting, og jeg er rigtig godt tilfreds med både i går og i dag. Konkurrencen har også været god træning forud for EM om fem uger. På holdets vegne har det været en god weekend, dog ærgerligt at være kun tre point fra holdmedaljerne, siger Jakob Dahlslund Buus.

Det var en velforberedt Marcus Bovien Frandsen fra Gefion, som var tilbage efter en længere skadespause, som har holdt ham ude af konkurrence i et års tid. Men med tre disciplinfinaler viste 23-årige Frandsen, at han bestemt er tilbage i det øverste nordiske felt. I den første finale på gulv leverede han en flot øvelse som han afsluttede med en trippelskrue til perfekt landing, og som resulterede i en fjerdeplads, blot 0.033 point fra bronze.

I ringene kørte Frandsen en stilfuld øvelse med gode svingmomenter, og med dobbelt salto med fuld skrue i afslutningen. Anstrengelserne resulterede i en fjerdeplads. I sin sidste finale, barren, fik københavneren dagens tredje fjerdeplads.