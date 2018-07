Optakt til jubilæum

Udstillingen kan ses på Brønshøj Torv onsdag den 4. juli fra kl. 11-15, alle er velkomne og det er gratis. Foto: Nepal 2010

Nepal 2010 udstiller på Brønshøj Torv onsdag den 4. juli mellem kl. 11-15

Af Dorthe Brandborg

Nepal 2010 går næste år ind i sit 10. år som velgørenhedsforening og i den forbindelse starter de op i år, med at vise vores indsatser for de udsatte børn gennem de sidste 9 år, som optakten til jubilæet.

Det sker bl.a. ved en fotoudstilling der skildrer foreningens historie og arbejdet i Nepal samtidig med at publikummerne i kommunen får mulighed for, at stille spørgsmål og få nyttig viden om forholdene i Nepal.