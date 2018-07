Personbilsalget i årets første halve år

Den japansk ejede, men i Storbritannien fremstillede, Nissan Qashqai er blevet et kæmpehit. Fås fra 238.970 kr. Foto: Presse

22.501 biler fik nummerplader på i juni – samme høje niveau som sidste måned

Af Erik Fisker

Der er stadig fuld fart på salget af nye personbiler. I første halvår er der i år solgt 120.737 nye biler.

I juni tog Nissans Qashqai igen fart på salget og landede på 1. pladsen med et salg på 869, Peugeot 208 rykkede dermed et hak ned til 2. pladsen med 841 solgte, mens

Renault Clio kom ind på 3. pladsen med et salg på 598. For det første halve år, er pladserne fordelt med Peugeot 208 på 1. pladsen, Nissan Qashqai på 2. pladsen og Volkswagen Golf på 3. pladsen.

Volkswagen blev igen i juni det mest solgte mærke efterfulgt af Peugeot og Renault. For årets første halvår var fordelingen 1. Volks­wagen, 2. Peugeot og 3. Toyota.

– Bilsalget i juni har endnu engang været højt. Det seneste halve år, er der røget enormt mange biler ud på vejene og vi kan konstatere, at det stadig går godt for danskerne og økonomien i samfundet: danske forbrugere og virksomheder fortsætter med at købe lidt større biler og typisk også med mere sikkerhedsudstyr. Det minimale fald i forhold til sidste år, kan nok tilskrives nogen usikkerhed i forhold til bilafgifter i begyndelsen af året. Derfor har vi heller ingen grund til at tro, at de næste måneder ikke kommer til at køre i høj fart, siger en tilfreds direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.