Solskin og gratis sommerjazz

Jesper Capion med sin klarinet. Foto: Presse

Tirsdag den 7. august kl. 19 spilles der jazzmusik i Pilegårdens grønne have

Af Erik Fisker

Klarinettisten Jesper Capion og Brønshøjs egen trombonist, komponist og arrangør ”Fessor” dykker ned i New Orleans’ smukke sangskat til en gratis jazzkoncert i det grønne.

Det musikalske niveau er højt og på scenen finder man både den traditionelle jazz’ ypperste og mest erfarne repræsentanter og morgendagens jazznavne, når der er sommerjazz i Pilegårdens grønne have.

Jesper Capion er egentlig uddannet som klassisk fløjtenist fra konservatoriet i Esbjerg, men det viste sig tidligt, at han havde et særligt talent for at spille klarinet. I 1993 inviterede Bjarne Liller og Doc Houlind ham med i Houlind/Liller-bandet, hvor han fra starten spillede fantastiske fortolkninger af legendariske George Lewis. Det gør han stadig, på sin lyriske og musikalske måde.

Med sig på scenen har Fessor og Capion den råswingende Hans Knudsen, som supplerer med bluespræget piano og sang. De får også selskab af bassisten Jens Sølund, der spillede i “Papa Bue’s Viking Jazzband i mere end 20 år i bandets storhedstid.

Konservatorieuddannede Morten Ærø finder man bag trommerne, og han er blandt andet kendt fra Six City Stom­pers og Kira Martinis band.

Der er fri entré og drikkevarer købes i Café Pilen og skulle vejret blive dårligt, rykker koncerten indenfor.

Sommerjazz i Pilegårdens have er arrangeret af JazzPetanque med økonomisk støtte fra Bellahøj Kræmmerfestival, der i år afholdes 7.-9. september. Koncerten afvikles i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og Ole ”Fessor” Lindgreen.