Som at løbe et maraton

- Jeg er meget tilfreds med resultatet af min første film og er allerede langt forbi mine egne succeskriterier. Foto: Privat

Marie Rønn fra Husum er kendt som den ene halvdel af børnevært-duoen Marie Rønn og Jeppe Vig Find. Parret har lavet talrige populære børne- og ungdomsprogrammer, heriblandt DR’s publikumssucceser ’Lille Nørd’ og ’Vilde Venner’. Nu har Marie sammen med Jeppe skrevet og instrueret deres debutspillefilm Landet af Glas, som får premiere den 19. juli

Af Dorthe Brandborg

I mere end 15 år har 40-årige Marie Rønn produceret kvalitetsindhold til børn og unge på diverse børneflader, men i 2010 startede hun sammen med Jeppe deres eget produktionsselskab under navnet Pilot Film.

-Jeppe og jeg stod ligesom ved en skillevej. Vi havde haft Pilotfilm i flere år, hvor vi havde lavet masser af projekter. Men nu var det nu! Enten skulle vi lave den film, ellers skulle vi lukke butikken, fortæller Marie, der har drømt om at lave film, siden hun som barn iscenesatte og klædte sine mindre søskende ud hjemme i Silkeborg.

Nu eller aldrig

Marie gik i gang med at læse film-og medievidenskab i Århus og endte i praktik på DR, hvor hun var med til at lave ’Drengene fra Angora’. Det var også her, hun mødte makkeren Jeppe, som en dag bad hende gå med til casting på B&U. Og vupti, pludselig var de begge ansat til at lave ”Lille Nørd”.

-Det var en fantastisk tid i DR, og B&U afdelingen blev min reelle uddannelse.

Det var vel som en slags mesterlære, fortæller Marie, der efter 5 år i DR røg videre til TV2, hvor hun sammen med Jeppe skulle bygge kanalens børneflade op. Det blev også til en god tid, men parret længtes efter at lave deres eget og få egne ideer.

Det bedste manuskript

En dag var Marie og Jeppe ude at køre og måtte holde ind til siden med fyldte blærer. De gik ind bag nogle træer og derinde mellem brombærkrat og højt græs lå et forladt gartneri. Et fascinerende billede til en scene som tog bo i Marie.

For fem år siden gik Marie og Jeppe i gang med at skrive manuskript til ”Landet af Glas”, men det blev først for halvandet år siden, at de kom i gang med at lave filmen.

-Vi var rigtig glade for manuskriptet og vidste, at vi ikke kunne skrive et bedre om fem år. Det måtte bære eller briste. Vi gik til banker, skrev fondsansøgninger, spinkede og sparrede og brugte egne midler. Vi havde et stramt budget, men vi var også klar over, at vi ville have de bedste folk. Vi lavede en liste over mennesker, vi ville arbejde sammen med, og vi ringede til de bedste først.

Alle sagde ja til projektet velvidende, at det var et smalt budget, fortæller Marie, der ikke har hævet en løn til sig selv i halvandet år.

Egne børn som pejlemærke

Det var en tryg følelse for filmdebutanterne at stå med et professionelt team af filmfolk, og Marie og Jeppe vidste, at de skulle oppe sig og ikke skuffe, og det blev et teamarbejde ud over det sædvanlige. Alle tog ejerskab over filmen og kom med input undervejs.

Og selvom om Marie og Jeppe har masser af erfaring med at arbejde med børn, så har det været svært at vide, hvad der virker og hvilken fortællestil, der virker.

-Der er mange begrænsninger, når man skal ramme en bestemt aldersgruppe, og målgruppen var 7 år. Vi screenede filmen for 140 børn undervejs. Mange siger, det er en sandkasse at få lov til at lave film til børn, og så kan man dygtiggøre sig hen ad vejen. Jeg synes, det er sværere at lave film til børn.

– Jeg lurer hele tiden på børn, hvad virker på dem og hvad virker ikke, fortæller Marie, der også har brugt sine egne børn Carl og Solveig som pejlemærker. Marie og Jeppes fantasyfilm kan nu ses i biograferne i hele landet, og de håber, at det er en film som børnene vil tage de voksne med ind at se.

-Følelsen af at være kommet i mål er nok ikke helt sunket ind endnu. Det er vel som at løbe et marathon eller bestige et bjerg. Vi gik i gang uden at vide, hvor det hele ville ende. Vi havde jo ingen erfaring med film. Måske var det godt vi var så grønne, for ellers ville vi nok ikke have været sprunget ud i det.

– I dag ved vi en masse om at lave film på et lavt budget, og vi er allerede begyndt at tænke på den næste film, siger hun efterfulgt af et sødmefyldte smil.