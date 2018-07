Stort projekt opgivet

Planerne om et stort butikscenter med private boliger i Husum er indtil videre opgivet. Byggeriet skulle efter planen have været opført på et stort areal mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet. Bygherren, TK Development A/S, har opsagt sine aftaler med grundejerne i området og arbejdet med forslag til en lokalplan for arealet er stoppet. Læs mere […]

Af Erik Fisker