Tiden går – igen

Foto: Tina M. Jensen

Gentagne gange har der været problemer med at få uret på Brønshøj Torv til at gå – og gå rigtigt. Det er ikke et kommunalt ur, men ejes og drives af Movia, der har sørget for at teknikere igen har set på uret, så tiden igen kan gå på torvet.

Af Dorthe Brandborg