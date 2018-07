Tilbud om HPV-vaccination på udvalgte skoler

6. klasses-eleverne Signe Raecke (tv) og Mette Marie Petersen (th) vaccineres af chefsygeplejerske Sebastian Haibrock på Kirkebjerg Skole. Foto: Kbhvn´s Komm.

Danmark halter bagefter, når det gælder vaccination mod livmoderhalskræft. Derfor tilbyder Københavns Kommune nu i en forsøgsordning, at pigerne på fire udvalgte folkeskoler kan blive vaccineret

Af Erik Fisker

Pigerne i 6. klasse på fire københavnske folkeskoler har i en forsøgsordning fået tilbudt at blive vaccineret mod livmoderhalskræft på deres skole i stedet for hos lægen. Årsagen er, at relativt få piger i Danmark får HPV-vaccinen, selvom den er gratis og kan forebygge 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft.

– Livmoderhalskræft er den hyppigste form for kræft blandt kvinder og den er dødelig. Vi har en vaccine der virker, og derfor skal vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at beskytte befolkningen mod sygdommen, siger sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling.

I de seneste år er antallet af piger, der får HPV-vaccinen i Danmark faldet markant. 62 procent af pigerne fra årgang 2001 blev vaccineret, men kun 48 procent af årgang 2003 blev vaccineret. Tallet er på vej opad igen, men langt flere piger bliver vaccineret mod HPV i andre lande, vi typisk sammenligner os med.

Tre lokale skoler er med

I både Storbritannien og Norge vaccineres pigerne mod HPV på deres skole, og børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen, håber at tilbuddet vil øge antallet af piger, som får HPV-vaccinen:

– Målet med projektet er at mindske besværet ved en vaccination af et skolebarn. Forældrene skal ikke tage fri, og pigerne går glip af mindst mulig undervisning i og med, at vaccinationen foregår på skolen. Jeg håber, at det vil være med til at øge tilslutningen til HPV-vaccinen, siger Jesper Christensen.

Tilbuddet er udsendt til alle forældre med piger i 6. klasse på Kirkebjerg (Vanløse), Tingbjerg, Brønshøj og Husum Skoler.

Forældrene har derefter haft mulighed for at tilmelde deres barn, hvis de ønsker at benytte tilbuddet om HPV-vaccinen på skolen.

Det er vaccinatører/sygeplejersker fra Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS), der står for vaccinationen, hvor pigerne bliver vaccineret enkeltvis i et særskilt lokale.

Mens 28% af eleverne på Kirkebjerg Skole har taget imod tilbuddet er det 19% på Tingbjerg Skole og 10% på Brønshøj Skole og kun 6% på Husum Skole.