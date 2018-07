Tingbjerg Challenge – Et tryghedsskabende event for alle

Foto: Christian Ove Carlsson.

For femte år i træk inviteres der i bredt samarbejde mellem lokale aktører til Tingbjerg Challenge den 25 august 2018

Af Dorthe Brandborg

Formålet med Tingbjerg Challenge er at danne rammen for et tryghedsskabende event og ønsket er, at det kan åbne Tingbjerg op for den resterende del af København.

Tingbjerg Challenge har de seneste år tiltrukket et par tusind mennesker og byder igen i år på et væld af forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper, lige fra mindre børn til unge og ældre.

Der er blandt andet mulighed for deltagelse i aktiviteterne Tingbjerg Triathlon – specielt tilpasset Tingbjerg med mulighed for deltagelse i alle aldersgrupper, også børn med tilladelse fra forældre; fodboldturnering for unge over 18 år; banko, samt hoppeborg og fællesspisning. Vi ser frem til endnu en dag i Tingbjerg med fokus på bydelens mangfoldighed og områdets mange muligheder.

-Vi håber på at se mange fra Tingbjerg, samt resten af København – ikke mindst lokale fra resten af Brønshøj/Husum, siger Line Elisiussen på vegne af arbejdsgruppen, 18+ centrene og Idrætsprojektet.