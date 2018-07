Trafikken på Hustoftevej

Lokaludvalget har modtaget svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen på et brev angående problemer med gennemkørende trafik på Hustoftevej i Husum.

Af Erik Fisker

Vejen forbinder Ærtebjergvej og Gadelandet og benyttes af mange som en genvej. Forvaltningen er enig med Lokaludvalget i, at et venstresvingsforbud på Frederikssundsvej kan være en del af løsningen, og forvaltningen vil lade sagen gå videre til Byens Anvendelse, som i dialog med politiet vil arbejde videre med at sætte et venstresvingsforbud op mod Ærtebjergvej fra Frederikssundsvej.