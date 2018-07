Uafgjort mod AB

Mike Poulsen (nr. 9) og Emil Skamby laver en sandwich på en AB-spiller. Union fik en god optakt til klubbens første kamp i Danmarksserien ved at spille 1-1 mod den gamle storklub. Foto: Christian Ove Carlsson

Boldklubben Union leverede et flot træningsresultat mod AB fra 2. division

Af Jan Løfberg

Hvor står er forskellen på et tophold i Københavnsserien og et bundhold i 2. division? Det spørgsmål var der mange Union-tilhængere som stillede sig i forsommeren, da Union lå til oprykning til Danmarksserien og Brønshøj Boldklub var i fare for at rykke ned.

Heldigvis endte det ikke med et lokalopgør i denne omgang, men i lørdags fik Union så mulighed for at måle sig med et tophold fra 2. divisions nedrykningsspil, nemlig AB Gladsaxe, der endte som nr. 2.

Og det blev en interessant måling, eftersom Union spillede 1-1 mod AB, der som bekendt spillede 2-2 mod Brønshøj ugen forinden.

ABerne var særdeles utilfredse med resultat, for de mente, at de havde klar spildominans kampen igennem, men der er som bekendt det ”uretfærdige” ved fodbold, at det er målene, der tæller. For Unions scorede Ingolf Troensegaard.

Træner Morten Vinther var særdeles tilfreds: – Vi spiller en flot kamp. De havde bolden mest, og det har vi jo ikke været vant til. Og vi skulle også lige vænne os til, at det også går en tand stærkere, når vi står med bolden, for så klapper divisionsspillerne til. Men bortset fra det, så spillede vi fornuftigt i forsvaret, og rent faktisk, så lykkedes det os at sidde på det sidste kvarter.

Spillerne havde for så vidt stadig sommerferie: – Og vi må oven i købet finde os i, at flere af vores spillere skal på ferie, når turneringen er i gang. Men sådan er det at være amatørklub. Heldigvis har fået en flot tilgang, og det betyder, at jeg har 30 spillere i truppen. Vi vi har behov for alle mand. Nu skal jeg så bare finde frem til, hvilke 14 jeg skal udtage til den første kamp på lørdag mod Allerød. Men det er positvt problem, siger Morten Vinther.

Unions sportslige målsætning er ydmyg: – Det gælder om at blive oppe, og for at være sikker på det, skal vi blive nr. 7, siger træneren.

Union debuterer i Danmarksserien kl. 13 på lørdag mod Allerød i Allerød Idrætspark.