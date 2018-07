Ugler og hvepse delte

Aske José Victor banker Brønshøj foran med 1-0. Foto: Christian Ove Carlsson.

AB og Brønshøj spillede 2-2 i en træningskamp. Klubberne skal mødes i 2. division senere på sæsonen

Af Jan Løfberg

AB (Uglerne) og Brønshøj (Hvepsene) spillede en lige kamp, da de to hold spillede 2-2 i dagens træningskamp i Skovdiget. Brønshøj var bedst i 1. halvleg, mens AB var bedst i 2. halvleg. Det var dog AB, der lagde et godt tryk mod Vilforts mål i kampens første fem minutter. Efterhånden fik Brønshøj dog bedre fat og begyndte at skabe muligheder – dog uden at få bolden i mål.

Tættest på en føring var hjemmeholdet, men Vilfort kom godt ud af sit mål og fik reddet med en flot fodparade. Bedst, som man havde forberedt sig på, at 1. halvleg skulle ende målløs, slog Hvepsene til i det 45. minut. Et hjørnespark blev ikke sendt væk af AB. Lars Emil Juel Andersen spillede bolden ud til Oskar Tranberg, der sendte bolden ind i feltet.

Her stod Aske José Victor godt placeret, og han kunne med en flot flugter bringe Brønshøj foran 1-0, hvilket også var pausestillingen.

AB kom godt ud til 2. halvleg og havde blandt andet et flot skud fra distancen, der endte med at tage stolpen.

Efter 54 minutters spil fik AB mål ud af anstrengelserne, da Armend Aslani forsøgte sig fra kanten af feltet. Bolden ramte en Brønshøj-spiller og blev rettet nok af til at snyde Vilfort. 1-1.

Der gik træningskamp i den i 2. halvleg, hvor der blev skiftet godt ind hos begge hold. AB var dog bedst til at håndtere de mange spillerskift, og godt 10 minutter før tid fik uglerne bragt sig foran 2-1. Det var også en indskiftet spiller, der kom på tavlen for AB. Frederik E. Christensen blev sendt i dybden, og han fik prikket bolden forbi Vilfort og i mål. 2-1 til AB.

På trods af, at AB havde lykkedes med at vende kampe, gav Brønshøj ikke op. Og to minutter før den ordinære tid var overstået blev Daniel Anusic nedlagt i feltet, og dommeren pegede på pletten. Straffe til Brønshøj, som anfører Jamil Fearrington skulle tage sig af. Han var sikkerheden selv, sparkede højt og fik sendt målmanden til den anden side, og så var stillingen 2-2.

Det blev også kampens resultat. En kamp, hvor holdene havde en halvleg hver. Der også blev gået til stålet, som der jo plejer i kampene mellem AB og Brønshøj – uanset om det er træningskamp eller ligakamp.

Og i ligaen mødes de to klubber første gang den 15. september i Tingbjerg. Når 2. division øst slutter i foråret den 13. april sker det på Gladsaxe Stadion.