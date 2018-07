Vilje til flere seniorbofællesskaber

På sit sidste møde inden sommerferien besluttede Borgerrepræsentationen, at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde forslag til vejledning for dannelse af seniorbofællesskaber i København

Af Erik Fisker

På sit sidste møde inden sommerferien besluttede Borgerrepræsentationen, at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde forslag til vejledning for dannelse af seniorbofællesskaber i København samt forslag til mål for, hvor mange almene seniorbofællesskabsboliger, der skal skabes i København i de kommende år på samme måde, som der i dag afsættes kvoter til ungdomsboliger.

Beslutningen om retningslinjer blev truffet efter forslag fra SF, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, med den motivering at seniorbofælleskaber er en attraktiv boligform for mange nuværende og kommende seniorer i København samt at Københavns Kommune er langt tilbage i udviklingen af denne boligform.

Endvidere finder de fem partier, at seniorbofællesskaber som boligform er trivsels- og sundhedsskabende, og bofællesskaberne tilfører ressourcer til de boligområder samt at det i mange tilfælde giver den enkelte mulighed for at blive længere i eget hjem.

Med beslutningen i Borgerrepræsentationen forventes det, at der sættes skub i skabelsen af flere seniorbofællesskaber i København – noget der også må glæde Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der gennem en årrække har arbejdet for at skabe bedre og nemmere muligheder for seniorbofællesskaber i bydelen.