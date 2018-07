Vind et skønt ophold i Lund i Sverige

Foto: Happydays

I anledning af sommeren udlodder Brønshøj-Husum Avis i samarbejde med Happydays en 3 dages ferie til 4-stjernet Hotel Lundia i Lund i Sverige

Af Randi Salzwedell

Der venter en hyggelig oplevelse med historisk atmosfære. Det lækre designhotel Lundia byder jer velkommen med komfortable, arkitektindrettede rammer i hjertet af den tusindårige domkirkeby, og her midt i centrum har I gåafstand til alle seværdighederne og de små listige værtshuse, hvor I kan holde pause over en kold øl i selskab med byens mange studerende.

Lund er nemlig fyldt med kontraster og perfekt til en romantisk weekend, hvor man går ture hånd i hånd mellem velbevarede bindingsværkshuse fra middelalderen, som veksler med store torvepladser og hippe butikker og restauranter.

Præmien inkluderer

Et ophold for 2 personer på Hotel Lundia i Lund, Sverige

2 overnatninger

2 x morgenbuffet med friskpresset juice, lune croissanter m.m.

1 x barmiddag med valgfri varmret og salat samt efterfølgende kaffe på ankomstdagen

Kaffe/te ad libitum i lobbyen

Fri Wi-Fi

Check out kl. 12

Ankomst fredage i perioderne 23.8.-11.10 2018 og 8.11.-20.12.2019.

Transport til og fra hotellet er ikke inkluderet i gevinsten.

Tips til oplevelser

• Lund Domkire blev indviet i år 1145 og anses som Nordens modstykke til den UNESCO-listede Kaiserdom i Speyer i Tyskland. Lunds domkirke blev bygget med hjælp fra generøse donationer fra den danske kong Knud den Hellige, og det imponerende bygningsværk har en særlig hovedattraktion i det unikke, astronomiske ur, Horologium Mirabile Lundense (anno 1425), som spiller to gange om dagen: 550 m.

• Lundagård er en frodig park i det centrale Lund mellem Universitetsplatsen mod nord og Lilla Torg mod vest: 650 m.

• Högevallsbadet i Lund er et af Skånes største og mest moderne badelande, hvor der er flere uden- og indendørs bassiner samt tropisk vandland med vandrutsjebaner m.m.: 800 m.

• Historiska Museet ved Lunds universitet er et af Sveriges største arkæologiske museer, der skildrer bl.a. kirkelig middelalder og antik kunst samt har både en zoologisk afdeling og et særligt kuriosa- og møntkabinet: 800 m.

• Når man har betalt entre til Historiska Museet, har man også adgang til Domkyrkomuseet ved Krafts Torg: 800 m.

• Frilandsmuseet Kulturen i Lund består af to velbevarede bykvarterer med 40 bygninger, som er indrettet, som de så ud i forskellige tidsepoker mellem 1400-1800-årene: 850 m.

Hvor ligger Hotel Lundia

Brønshøj Lund Stockholm

