Alles fortjeneste, at vi udvikler os positivt

I flere år har Tingbjerg Skole været et fravalg, men nu ser det ud som om den negative kurve er vendt og flere i skoledistriktet vælger skolen til

Af Randi Salzwedell

Tingbjerg Skole fået et langt bedre omdømme i bydelen og derigennem oplever vi en massiv stigning i elevantallet. Det er et faktum, som glæder skoleleder Marco Damgaard.

-For nogle år tilbage var Tingbjerg Skole helt nede på kun at optage 34% af skoledistriktets 0. klasses elever. Lige nu ligger vi lige lidt over 50%, fortæller Marco Damgaard, der oplyse at den største årgang på skolen er de 3 nystartede 0. klasser med 26 elever i hver.

Marco Damgaard kan mærke, at fra at Tingbjerg Skole var en skole med elever af ikke ressourcestærke forældre til, at det i dag er børn af forældre med både uddannelse og job.

-De ressourcestærke familier vælger os til og vi oplever, at forældrene er meget pligtopfyldende i forhold til skole/hjem samtaler. De er aktive på intranet og sørge for, at deres børn har fritidsinteresser. Det var bestemt ikke en selvfølge for tre år siden. Nu kommer de alle sammen og deltager i møderne og stiller spørgsmål. Det er fantastisk at mærke engagementet i forhold til børnenes skolegang, fastslår Marco Damgaard.

Vi skal være den bedste skole

Hvis der er noget, der har været arbejdet på så er det trivslen og skolen har scoret højt på trivselsmålingerne.

-Vi gør det bedre nu. Vi er lykkedes med at højne trivslen på skolen og har langt færre konflikter. Vi har sat fokus på den gode elevpause og er blevet bedre til at fortælle forældrene hvad vi gør og hvorfor. Også i de nationale tests er vi gået frem.

Ikke meget, men vi skal huske, at vi skal være den bedste skole for de børn, der bor i skoledistriktet og det er stadigvæk mange tosprogede børn. For 5 år siden var den på 95%, nu er vi på 85%, tilføjer Marco.

At flere i skoledistriktet har valgt Tingbjerg Skole til, er også fordi forældrene og børnene fortæller den gode historie om skolen.

-Da jeg startede for fem år siden, var Tingbjerg Skole dårlig, men nu udvikler den sig hele tiden positivt og forældrene giver udtryk for, at de er tilfredse. Der er jo hele tiden noget, der skal gøres bedre og det arbejder vi på løbende. Derudover er der også mange lærer, der søger herud. Det er ikke svært at få hverken gode lærer eller pædagoger. Det siger også noget om, at skolen er på vej i den rigtige retning, fastslår Marco, der i år huser 517 elever.

Sidste år var der 470 elever og for fem år siden kun 400. Skolen er i virkeligheden indrettet til 1000 elever, så der er god plads.

-Jeg kan godt blive trodsig, når jeg høre politikere og medier siger noget dårligt om Tingbjerg. Vi skal vise dem, at vi kan få det til at fungere herude. Det handler om at holde fast i eleverne og gøre skolen attraktiv. Vi er ikke i mål endnu, men vi er begyndt at kunne krydse de ting af, der lykkes for os, fortæller Marco Damgaard, der håber på, at Tingbjerg Skole en dag kan komme op på 700 elever.

Elevtal 1995 – 2018.pdf en graf