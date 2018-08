Alt andet end rygter

Som modsvar på kommunikationskonsulenten fra fsb, Birgitte Thorsens indlæg fra uge 30.

Af beboerne på Langhusvej i Tingbjerg

Det er ikke bare store ord, når vi siger, at vi bange for at vi er ved at miste vores handicaprækkehus, og at der endnu ikke er taget beslutning om, om rækkehusene skal rives ned eller istandsættes.

Så bliver vi en smule harme. For igennem flere måneder, har flere beboere på Langhusvej hørt rygter om at de var på vej ud. At rækkehusene skulle rives ned, og at der ville blive bygget 80 nye rækkehuse i stedet. Som ville blive placeret skråt ud for hinanden for at der så kunne blive bedre tilgang til Gyngemosen. Og at disse rækkehuse ville koste omkring 2.5-3 millioner stk.

Vi har også hørt flere rygter omkring at vi ville blive tvangsflyttet, samt at det ikke var sikkert at, man fra fsb´s side ville have mulighed for at stille et nyt handicap rækkehus til rådighed til hver beboer. Se nu er vi jo “Kun” syge og invalide, og ikke idioter. Så selvfølgelig lytter vi da ikke bare til rygterne, men tager selvfølgelig sagen i egen hånd.

Vi samler derfor flere af beboerne, og går derefter ned til byfornyelses kontoret i Tingbjerg, for at snakke med dem om situationen. Her bliver det så oplyst over for beboerne, at det er korrekt at rækkehusene vil blive revet ned, og at der vil blive bygget 80 nye rækkehuse i stedet. Det bliver også oplyst over for beboerne, at det er korrekt, at det ikke er sikkert, at man vil blive genhuset i et nyt handicaprækkehus.

Samtidig ser flere beboer, forskellige landmålere gå rundt og måle op i området. Hvilket får flere af beboerne til at spørge ind til, hvad det er de måler op til. Først får de at vide at det er fordi der skal lægges nyt asfalt. Men da beboerne nævner overfor landmåleren, om det ikke har noget med de nye rækkehuse at gøre, kommer svaret lidt usikkert, ‘Jo måske også det’.

Og som om det ikke er nok. Så kan man læse på estatemedia.dk fra en artikel som Berlingske har skrevet, og vi citerer, ‘Boligselskaberne FSB og SAB, der ejer jorden og de 2.300 almene boliger i Tingbjerg, har indgået et partnerskab med NREP, om at investere i 1000 nye ejerboliger. Som efter planen primært skal bestå af rækkehuse på mellem 80 og 125 kvm. Prisen bliver ifølge NREP 2,5 millioner kr. for et rækkehus på 100 kvm’.

Dette understreger jo for os beboer, at de rygter vi har hørt i månedsvis er sande. Og derfor følte vi os jo tvunget til at handle på sagen. Og lad det være sagt med det samme, at ingen af os der bor i disse rækkehuse er interesseret i at lave ballade, for vi har det svært nok i hverdagen i forvejen. Men der er med sikkerhed heller ingen at os, der pludselig ønsker at stå med håret i postkassen, og ikke vide hvor vi skal bo. Så derfor har vi kontaktet forskellige politikere.

Dorthe Raltters Sørensen fra fsb skriver også, at vores boliger er i så dårlig stand, at de enten skal totalrenoveres eller rives ned. Og så er det vi kommer til at sidde og fundere lidt over, hvornår de fandt ud af at vores boliger var i så dårlig stand, at man overvejer at totalrenovere dem eller rive dem ned. For det er i hvert fald ikke en information, som vi beboer har fået at vide vi før.

Nej det kom først frem, da NREP gruppen havde fremlagt deres tilbud om at renovere Tingbjergs bydel. Og endvidere står der også i det brev som Dorthe Raltters Sørensen henviser til, og som beboerne først modtog i maj måned, altså flere måneder efter rygterne startede. At en istandsættelse af rækkehusene til fremtidig stand, vil være dyr.

Og så kan man jo ikke tænke andet som beboer, end at det er derfor at de “pludselig” er i så dårlig stand, at man overvejer at rive dem ned i stedet. Men det er nok svært for personer der sidder så langt væk fra problemet, at sætte sig ind i hvordan vi beboere tænker.

Når man som beboer lige pludselig føler, at man er ved at blive sparket ud af bagdøren. Og noget andet vi ikke helt forstår er, hvorfor der ikke er råd til at renovere vores rækkehuse.

Der er jo trods alt ikke blevet foretaget andre renovationer, end et par nye brædder i hegnet, og lidt facademaling igennem de sidste 10 år. Så der må da stå en god klat penge på den vedligeholdelse’s konto der skal dække renovation af vores handicap rækkehuse. Og som en sidste ting, ud fra det som Dorthe Raltters Sørensen skriver til Brønshøj-Husum avis.

Er det helt korrekt, at FSB er en non profit organisation, og at de derfor ikke “tjener kassen” til aktionærer eller en ejer. Men de vil dog få en meget stor portion penge ind i økonomien, hvis grunden som rækkehusene ligger på blive solgt. Penge som de så vil kunne bruge på at renovere andre af deres almene boliger, og måske er det det, man mener med at “tjene kassen”.

Til slut vil vi lige nævne, at fakta selvfølgelig skal være korrekt, og at vi derfor nu har bedt om aktindsigt i sagen, så vi kan få belyst hvad der er op og ned i denne sag.