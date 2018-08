Bellahøj Højhusene byder alle velkommen

Foto: Presse.

Brønshøjs og Københavns ikoniske højhuse på Bellahøj byder beboere og gæster udefra velkommen til bl.a. spændende gratis teater og loppemarked i uge 34

Af Dorthe Brandborg

Der lægge ud med børneteaterforestillingen ’Lille T og de forbudte bamser’, der handler om en lille dreng med ører var store som rabarberblade og en far der var ved at dø af skam over hans søn. Men drengen opdagede at de store øre var gode til at lytte med og en dag hørte han langt, langt borte nogle ulykkelige bamser…!

Forestillingen spilles mandag og tirsdag begge dage kl. 17:00. Efter forestillingen er der Folkekøkken med tyrkisk inspirerede mad.

-Der er anden gang vi her på Bellahøj laver et så spændende teater program for vores beboere men alle andre Brønshøjborgere og københavnere er mega meget velkomne, siger Frank Bentin, der er en af medarrangørerne og selv beboer på Bellahøj.

Udover børneteater og folkekøkken kommer også Danmarks Internationale Gadeteater Festival på besøg. Fredag den 24. kan man først opleve en hollandsk teatertrup der med musicerende garder og 14 levende gæs marchere – eller måske snarere vralter – afsted i mellem højhusene på Bellahøj.

Fra kl. 17:00 opføres på Boldbanen forestillingen ’Bromance’, hvor 3 mænd fra Storbritannien i en blankning af Nycirkus, parkour og vilde stunts! Venskab mellem mænd tages under kærlig behandling i denne prisvindende akrobatik-sensation. Der er gratis adgang.

– Lørdag slutter vi med loppemarkende og hoppeborg fra kl. 10 til 14. Kom og gør en godt køb, hop i hoppeborgen eller hyg dig med dejlig kaffe og hjemmebagt kage”. Vi byder alle velkomne til nogle spændende dage med masser af teater og sjov i mellem vores dejlige højhuse – tag gerne en ven med” slutter Frank Bentin.