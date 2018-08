Blå Congo truet af konkurs

De idealistiske og entreprenante Nikolaj, Jonas, Carsten og Thomas åbnede sidste år Blå Congo. Et af ideerne gik blandt andet ud på, at man om søndagen ryddede køleskabet og lavede en buffet - og alle kunne komme og spise og betale, hvad de synes. For de er jo også imod madspild. Foto: Kaj Bonne

Det lokale madsted skal skaffe 250.000 hurtigst muligt

Af Dorthe Brandborg

Madstedet Blå Congo er kommet i knibe. Det første år fik de oparbejdet gæld. Det andet år fik de styr på driften, så det nu hænger sammen med et lille overskud. I fredags fik gæster og venner af huset at vide, at Blå Congo er truet af konkurs. De skal inden 1. september skaffe 250.000 kr til Skat.

Den kedelige nyhed bredte sig lynhurtigt blandt andet via En Sommerdag på Bellahøj i weekenden, og støtten væltede ind på Blå Congos Facebookside, fortæller Dorte Krogsgaard, der er stamgæst og ked af, hvis madstedet kommer til at lukke.

For omkring to år siden åbnede madstedet Blå Congo på Brønshøjvej lige overfor gadekæret. Siden har de sprudlet og lavet mad til Brønshøjs borgere. De har arrangeret skovture ved gadekæret, haft små koncerter, sangaftener, lagt lokaler til foredrag om økologisk mad og bæredygtighed, været udgangspunkt for sanketure i området – kort sagt, de har på kort tid fået fyret gevaldigt op under lokalområdet.

-Blå Congo er et idealistisk og innovativt sted, som serverer økologisk mad og altid kan fortælle, hvor guleroden er trukket op af jorden, og hvor svinet øffede rundt, før det blev slagtet. De har stærke holdninger til, hvad de laver. Historien minder om dem, vi normalt hører fra landsbyer, der kæmper for at bevare deres lokale Brugsforening. Hvis Blå Congo lukker, vil det være et stort tab for bydelen, fastslår Dorte Krogsgaard.

Ejerne arbejder lige nu på højtryk på at finde en løsning.

-Jeg håber, vi kan fortsætte, men lige nu er vi i en rådgivningsfase. Tirsdag kl 17.00 holder vi folkemøde i Pilegården om Blå Congos overlevelse. Der kan vi forhåbentlig fortælle om de muligheder, vi har og om hvad, der er realistisk, fortæller Carsten Lunding.