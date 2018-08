Brølende Bellahøj

Foto: Kaj Bonne

Hvis der er noget, der kan dele vandene i København og i 2700, må det årlige Copenhagen Historic Grand Prix være et af højdespringerne.

Af Dorthe Brandborg.

Mange af de lokale beboere i området er trætte af, at deres bydel bliver ufremkommelig, fuld af larm og uforfalskede udstødningsgasser. Men ikke desto mindre er løbet, der bliver afholdt den første weekend i august, blevet et kæmpe tilløbsstykke fra nær og fjern.

Og i år ingen undtagelse. Løbsledelsen meddeler, at der har været rekordstor deltagelse blandt både publikum og deltagende racerbiler. Især var det et trækplaster at både Kevin Magnussen, ni-dobblelte Le Mans vinder Tom Kristensen og den tidligere formel 1 kører Damon Hill var at finde i pitten.



-Det larmer bare helt vildt og jeg skulle med. Det er vist mest min far, der synes, det er sjovt, indrømmede 6-årige Thor, der kom sammen med sin far, Dennis Hassing og vennen Stig Andersen og hans 6-årige datter Dicte.

Racerløb er for hele familien – også når bilen skal poleres.

Der er ingen aldersgrænse ved CHGP – hverken på biler eller når det gælder bilens fører.

Den ni-dobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen danner makker med Prins Joachim i Lotus Cortina, men i år blev makkerparret dog splittet, så Prinsen kørte med Damon Hill og Tom Kristensen med Oscar Davidsen Siesby. Sidstnævnte par vandt i klassen Royal Pro/Am.

Der var stor rift om at få lov til at køre med Kevin Magnussen i Ferrari ved Race for Riget. Han kørte dog kun lørdag, til stor skuffelse for mange fans. Fraværet fik dog ikke nogen indflydelse på indsamlingen som blev rekordstor med 654.750 kr. Foto: Kaj Bonne.



Både p.g.a. flere deltagende biler og flere publikummer regner CHGP med at have slået tilskuerrekorden fra sidste år på 38.500

