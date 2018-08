Brønshøj fortsætter stimen

Mads Rønne fik Kevin Bechmann Timm på nakken. Men det var der en god grund til: Sejrsmålet. Foto: Christian Haslund.

Måtte kæmpe hårdt for sejren, da matchvinderen Mads Rønne blev udvist et stort kvarter før tid

Af Jan Løfberg

Brønshøj Boldklub bliver tilsyneladende bare ved og ved i 2. division øst. I lørdags vandt klubben 1-0 over Hillerød på et mål af Mads Rønne, der for anden kamp i træk blev matchvinder. Men i lørdags fik han sideløbende også lidt af en skurkerolle, da han 17 minutter før tid blev udvist og dermed sendte holdkammeraterne ud på ekstra mange løbeture for at bjerge de tre point med hjem til Tingbjerg.

Sejren var Hvepsenes tredje i denne sæson, og man fører nu 2. division øst med maksimumpoint ni. Sejren var Brønshøjs sjette i divisionssammenhæng, eftersom man også vandt de sidste tre kampe i den seneste sæson.

Redaktør Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub fulgte kampen på sidelinjen: – Brønshøj bed godt fra sig i kampens første ti minutter, hvor det blev til flere gode forsøg. Tættest på var det, da Jamil Fearrington sendte bolden mod bagerste stolpe, hvor Oscar Buch dukkede op. Buch måtte dog se værternes målmand Thomas Gall levere en flot redning.

Men selvom Brønshøj var mest på bolden, så kom Hillerød også frem til nogle farlige muligheder. Hillerøds topscorer fra sidst sæson Tobias Vistisen Andersen var tæt på at score to gange. Først blev han spillet fri, men måtte se Vilfort komme flot ud af sit mål og få blokeret. Ti minutter senere var Vistisen igen på spil, men denne gang sendte han bolden lige forbi den fjerneste stolpe.

Brønshøj forsøgte sig flere gange med indlæg ind i feltet, og ofte fandt disse en Brønshøj-spiller. Men sigtekornet var ikke blevet indstillet, og holdene gik derfor til pausen med stillingen 0-0.

Brønshøj fortsatte med de mange indlæg i 2. halvleg, hvor Kevin efter 53 minutter kun lige manglede et par centimeter for at kunne heade Jamils indlæg i mål.



Efter 57 minutter kunne de mange medrejsende hvepse juble. Jamil fik kæmpet sig til baglinjen og sendt bolden mod bagerste stolpe. Her fik Kevin headet bolden på tværs ind til Mads Rønne, der fik sendt bolden over stregen med hovedet. 1-0 til Brønshøj.

Herefter var der en periode på godt og vel 15 minutter, hvor målmændene ikke havde meget at lave.

Men i kampens sidste 17 minutter fik Hillerød sat Brønshøj under pres. Dette skete fordi, Mads Rønne blev præsenteret for et direkte rødt kort, da han sparkede ud efter en Hillerød-spiller.

Brønshøj kom dog også op og fik lagt pres på Thomas Gall, der et par gange måtte hive storspillet frem. Kevin fik nemlig to gange headet på mål efter hjørne, men begge gange fik Gall vippet bolden over mål.

I kampens døende minutter var Hillerød tæt på at udligne to gange. Først kom Jonathan Witt til skud inde i feltet, men han måtte se bolden ramme ydersiden af stolpen. Og i overtiden fik Vistisen igen en mulighed. Men ligesom i 1. halvleg kom Vilfort ud af sit mål og fik reddet.

Efter godt og vel tre minutters overtid, så fløjtede dommeren af, og spillerne kunne igen lade sig hylde af fansene og supporterne og fejre en arbejdssejr på 1-0.

Med sejren er hvepsene fortsat nummer 1 med maksimumpoint efter tre kampe. Brønshøj skal forsøge at holde fast i 1. pladsen, når de på onsdag den 22. august kl. 19 gæster Valby Idrætspark og Frem. Lørdag den 25. august kl. 15 tager Brønshøj imod HIK i Tingbjerg idrætspark.