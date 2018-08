Brønshøj og Husum blæser til kamp mod sclerose

Antallet af danskere med sclerose er fordoblet på bare 20 år, og hver eneste dag konstateres der i gennemsnit to nye tilfælde. Det er en alvorlig udvikling, som Scleroseforeningen kæmper hårdt for at stoppe

Af Dorthe Brandborg