Cirkusvognen kommer til Tingbjerg

Cirkusvognens personale: Conni Humeniuk, Helle Pørksen, Louise Jørgensen og Sille Heeschen. Foto: privat

Den 21. – 23. august kommer den lille rullende kulturfestival til Terrasserne 40 i Tingbjerg med teater, musik og værksteder

Af Erik Fisker

Cirkusvognen hører hjemme i Børnekulturhuset Sokkelundlille på Utterslev Torv og kalder sig selv en lille rullende kulturfestival, der udover Tingbjerg også lægger vejen forbi Hulgårds Plads, Degnestavnens Legeplads og pladsen ved Lundehus Kirken.

Siden 1995 har Cirkusvognen været en del af sensommeren på Bispebjerg. Hvert år bliver hjernerne i Børnekulturhuset Sokkelundlille vredet, for at finde frem til gode kunstnere, der kan levere professionelt teater, musik, cirkus og værksteder. Festivalen er meget tilgængelig og publikumsvenlig, og Cirkusvognen skal være med til at bringe kultur ud på legepladser, til børn og institutioner.

I Tingbjerg lægges ud den 21. august, kl. 10, hvor Six City Stompers spiller jazzkoncert for børn og kl 11 og 14 er der kreative værksteder. Både den 22. august, kl. 10 opføres dukketeater, og der er ansigtsmaling kl. 11 og maskeværksted kl. 14. Endelig er der den 23. august teater kl. 10 og 14.30 samt dukkeværksted kl. 11.

Hvert år besøger mellem 3500 og 4500 børn Cirkusvognen i løbet af de 12 dage festivalen varer.

Alle er velkomne, der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage.

Se hele programmet på www.bornekulturhusetsokkelundlille.kk.dk eller på Facebook: Børnekulturhuset Sokkelundlille.