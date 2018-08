De små griner

Claus Reiss er Danmarks sjoveste sækkepibe-komiker. Han er også den eneste. Foto: Pressefoto.

Overfor voksne er de rigtig sjove, men kan de etablerede komikere også lave jokes, som børn synes er sjove?

Af Dorthe Brandborg

Det bliver undersøgt nærmere, når der bliver serveret børnevenlig mad og nærende stand-up for børn til De små spiser i Pilegården tirsdag d. 4. september kl. 17. For mens Zulu Comedy Festival i disse dage især trakterer det voksne publikum med gode grin, så bliver der fyret op under stand up for børn i Pilegården.

En håndfuld komikere tager udfordringen op og vil gøre alt, hvad de kan for at få børnene op af stolene og i gang med at flække af grin. De tager alle midler i brug: Stand-up, impro, musik- og karakter-comedy.

Showet varer ca. 45 min. og er for børn over 5 år. Den børnevenlige stand-up begynder kl. 17 og kl. 18 bliver der serveret lasagne med frisk salat og brød. Billetter købes på Pilegårdens hjemmeside.