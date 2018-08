Den danske musikalske arv

Nu begynder efterårets koncertrække i Brønshøj Kirke

Af Erik Fisker

Lørdag den 25. august, kl. 16.30 er der mulighed for at høre sangerinden Hedwig Rummel og kirkens organist Bente Kiil Toftegaard. Udover mange års ansættelse i DR-vokalensemblet var Hedwig Rummel igennem mange år ansat som alt i Brønshøj Kirkes Kor. Hun er nu inviteret til at synge en koncert, hvor hun vil synge nogle af de sange som hun har levet med og sunget igennem mange år.

Med afsæt i de klassiske danske komponister op gennem tiden som fx Weyse, Lange-Müller, Peter Heise, Niels W. Gade og Carl Nielsen og helt frem til den nutidige Fuzzy indeholder koncerten eksempler på den musikalske arv som danske komponister har bidraget med i århundreder.