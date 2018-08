– Det centrale er forkyndelse

Sognepræst Peter Møller Jensen. Foto: ef

Sognepræst ved Bellahøj Kirke, Peter Møller Jensen, fejrer 25 års jubilæum på søndag

Af Erik Fisker

Efter to år som præstevikar på Østerbro, kom Peter Møller Jensen i 1993 til Bellahøj Kirke. Peter Møller Jensen er opvokset i Husum og bor også i dag i bydelen. Han har været med til at skabe fornyelse og åbenhed omkring og i folkekirken på Bellahøj, der for nogle år siden fik udvidet sit sogn, da Utterslev Kirke blev nedlagt.

– Folkekirkens centrale kerneydelse er fortsat forkyndelsen af det kristne budskab og de personlige samtaler, blandt andet i forbindelse med sjælesorg. Vi vil skabe rammer, der åbner kirken for så mange som muligt og bidrager til at skabe fællesskab og kontakt og samtidig gøre vores aktiviteter mere attraktive for endnu flere, siger Peter Møller Jensen.

– Vores sogn har skiftet karakter siden jeg startede i kirken. De første år var der relativt mange ældre, hvoraf en hel del havde boet i højhusene, siden husene blev opført. Beboersammensætningen i højhusene har ændret sig, og med udvidelsen af sognet med Utterslev har vi fået en del yngre beboere, ofte med børn, fortæller Peter Møller Jensen, og tilføjer, at en af Bellahøj Kirkes visioner er at skabe en bedre kontakt til de yngre og midaldrende i sognet.

Fornyelse og kultur

Bellahøj Kirke har de seneste mange år arbejdet med en fornyelse af både de kirkelige handlinger og andre aktiviteter med tilknytning til kirken.

– Vi har skabt en lidt anderledes søndagsgudstjeneste, som vi nu kalder for Bellahøjmessen, hvor vi bruger et lidt mere nutidigt sprog og har udskiftet orglet med klaver og guitar – og dermed også med musik fra vores egen tid. Den sidste weekend i måneden har vi flyttet Bellahøjmessen til om lørdagen, hvor der efter gudstjenesten er fælles middag og musik, siger Peter Møller Jensen.

Ligesom de andre lokale folkekirker, yder Bellahøj Kirke et stort bidrag på det kulturelle område – oftest med gratis adgang. Der er mange tilbud om blandt andet forfatteraftener, filmforevisninger, gospelkoncerter og pilgrimsvandringer – og som noget nyt et hold i yoga i kirken.

– Vores tilbud handler primært om almenmenneskelige forhold og debat om de vigtige ting i livet. Samtidig er det med til at åbne kirken og skabe interesse, kontakt og netværk, slutter Peter Møller Jensen.

25 år i Bellahøj Kirke

Søndag den 2. september, kl. 10.30: Bellahøjmesse ved Peter Møller Jensen. Efterfølgende reception ca. kl. 11.30