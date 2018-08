Det sker i kirken uge 32

Spisning i Tingbjerg Kirke Tirsdag den 14. august er der kl. 17 kirkemiddag i Tingbjerg Kirke. Derefter afholdes gudstjeneste ved Mette Basbøll, og aftenen sluttes af med sommerhygge i kirkens mødesal over en kop te/kaffe og lidt kage. Tilmelding til maden sker hos kirketjeneren senest 10. august – man er velkommen selvom man ikke spiser […]

Af Erik Fisker

Spisning i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 14. august er der kl. 17 kirkemiddag i Tingbjerg Kirke. Derefter afholdes gudstjeneste ved Mette Basbøll, og aftenen sluttes af med sommerhygge i kirkens mødesal over en kop te/kaffe og lidt kage. Tilmelding til maden sker hos kirketjeneren senest 10. august – man er velkommen selvom man ikke spiser med.

Babysalmesang i Husumvold Kirke

Det er nu, der er tilmelding til babysalmesang i Husumvold Kirke med holdstart den 3. september, kl. 10-12: Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til forældre med børn i alderen 0 – ca. 1 år. Børnene stimuleres med sang, musik og bevægelse, og både forældre og børn har her chancen for at blive fortrolige med salmer og sange. Bagefter er der kaffe, frugt, hygge og snak med de andre voksne og deres babyer. Birthe Karlsson, som underviser, er pædagog og uddannet i babysalmesang. Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk

Sommerorgelkoncert med reception

Torsdag den 9. august, kl. 19.30 spiller Grundtvigs Kirkes 2. organist, Babett Hartmann, den første af fire koncerter i sommerorgelkoncertrækken i Grundtvigs Kirke i august. På programmet står værker af Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith og Oskar Wermann, som spilles på kirkens to spændende orgler fra Marcussen & Søns orgelbyggeri. Efter koncerten kan man hilse på hinanden og solisten ved et glas i sideskibet. Der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 32

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 12/8, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 12/8, kl. 10: Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 12/8, kl. 10.30: Højmesse v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 12/8, kl. 10: Højmesse v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 14/8, kl. 18: Gudstjeneste v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 12/8, kl. 10.30: Højmesse

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 12/8, kl. 11: Højmesse

Søndag 12/8, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 12/8, kl. 10: Højmesse