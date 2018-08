Det sker i kirken uge 33

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Andagt og Fredagsmøde

Om fingeraftryk og forbrydelse. Pensioneret kriminalassistent Ib Ketler var blandt Danmarks bedste fingeraftryksspecialister. Han har været med til at opklare store drabssager, og har været i Kosovo, udsendt af den Internationale Krigsforbryderdomstol. Oplev ham fortælle om sine 27 år med fingeraftryk – og hør om teknikken bag. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Vi begynder med en kort andagt i kirkerummet kl. 14.00. Undervejs er der selvfølgelig også tid til snak, kaffe og kage. Kaffe/kage koster 10 kr. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Tilmelding til babysalmesang

Babysalmesang i Husumvold Kirke er et musikalsk og rytmisk tilbud til dig og dit barn i alderen 0 – ca. 1 år. Tilmelding med holdstart den 3. september kl 10-12 Børnene stimuleres med sang, musik og bevægelse, og både forældre og børn har her chancen for at blive fortrolige med salmer og sange. Bagefter er der kaffe, frugt, hygge og snak med de andre voksne og deres babyer. Birthe Karlsson, som underviser, er pædagog og uddannet i babysalmesang. Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk.

Morgensang og morgenbrød

Husum Kirke inviterer jer også denne uge til en god start på dagen med morgensang, andagt og morgenbrød torsdag den 16. august kl. 9-10 ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Friluftsgudstjeneste – Salmebrus & Vingesus

Husumvold og Husum Kirker inviterer til vores fælles friluftsgudstjeneste søndag den 19. august kl. 10.30 – og traditionen tro bliver vejret selvfølgelig godt! Vi slutter af med fællesspisning. Dette år ligger gudstjenesten i Husum Kirke.

Orgelkoncert

Der er mere på programmet i Husum Kirke søndag den 19. august kl. 16.00. Organist Niels Rindorf har visioner for klang; han er f.eks. idémanden bag Rødovre Kirkes nye fantastiske orgel, og ved hvordan klangpaletten på disse store instrumenter bringes i spil. Ved denne koncert spiller han musik af bl.a. César Franck og Olivier Messiaen. Fri entré.

Meditations­gudstjeneste

Kom til meditationsgudstjeneste ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby tirsdag den 21. august kl. 19 . Husum Kirkes aftengudstjenester er tid til ro og eftertænksomhed.

Spaghettigudstjeneste

– En spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirkeden 21. august kl 17 er en gudstjeneste på børnenes præmisser for børnefamilier, bedstefor-

ældre og andre interesserede. Det er kirke og kristendom i øjenhøjde, når sognepræst Line Bjørn Hansen fortæller bibelhistorier, så børnene kan forstå det. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen naturligvis er spaghetti med kødsovs. Det er gratis og uden tilmelding.

Mosefund i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 22. august er der igen kirkefrokost kl. 12 i Tingbjerg Kirke. Derefter er der kl. 13 gudstjeneste ved Stig Boel, sognepræst ved Husumvold Kirke, og kl. 13 afholdes et spændende foredrag ved Trine Hansen. Hun er naturvejleder og vil fortælle om området omkring mosen. Hvor meget ved vi om den? Og kan man som nabo hjælpe naturen på rette vej? Tilmelding til maden sker hos kirketjeneren senest den 20. august.

Søslanger på Grundtvigs Kirkes to Marcussen-orgler

Torsdag d. 16. august kl. 19.30 spiller Mads Høck et afvekslende program på de to enestående instrumenter i katedralen på bjerget. I den svale skygge kan man høre Buxtehudes Præludium i g-mol på det gamle orgel fra 1940. Stykket har i årtier gået under navnet “Søslangen” fordi den dramatiske indledning leder tankerne hen på et vældigt havdyr.

Derefter kommer Bachs festlige Præludium og fuga i C-dur og som en hyldest til den jubilerende engelske komponist Hubert Parry har Mads Høck lavet en orgeludgave af hans ikoniske “An English Suite”. Der er gratis adgang.

Grill og Gud

Torsdag 16. august 2018, 17:30 inviteres til ”Grill og Gud” i Bellahøj Kirke. Dette er et arrangement hvor vi først nyder en grillmiddag ude foran kirken og dernæst går ind i kirken til en kort aftengudstjeneste. Menuen står på grillmad med kartoffelsalat, brød og salat. Middagen koster 30 kr.

Kirkemus i Brønshøj Kirke

”Kirkemusene” er Brønhøj Kirkes minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse. Som kirkemus får børnene mulighed for at fordybe sig, undres, spørge, være kreative og lege. Musene mødes hver mandag kl. 14.30-16 i Sognecentret på Præstegårds Allé 5 første sgang den 24. september. Mere information hos Charlotte Maria Rasmussen på tlf. 38 28 25 06.

Gudstjenester uge 33:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 16/8, kl. 19: Sommeraftensgudstjeneste v/ Asser Skude

Søndag 19/8, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 19/8, kl. 10: Højmesse v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 19/8, kl. 10.30: Fælles friluftsgudstjeneste i Husum Kirke v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 21/8, kl. 19: Aftengudstjeneste v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 22/8, kl. 13: Gudstjeneste v/ Stig Boel

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 19/8, kl. 10.30: Højmesse v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 19/8, kl. 11: Højmesse

Søndag 19/8, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 19/8, kl. 10: Højmesse

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 19/8, kl. 10.30: Fælles friluftsgudstjeneste i Husum Kirke v/ Stig Boel

Tirsdag 21/8, kl. 17: Spaghettigudstjeneste v/ Line Bjørn Hansen