Det sker i kirken uge 35

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Familiegudstjeneste i Tingbjerg Kirke

Torsdag den 30. august er der kl. 17 gudstjeneste med Lise Mortensen fra Husumvold Kirke.

Efter gudstjenesten er der spisning i kirkens mødesal og tilmelding kan ske på sms til mobil 5185 0526

Hippieruten i Tingbjerg Kirke

Der er kirkemiddag i Tingbjerg Kirke tirsdag den 4. september, kl. 17. Kl. 18 afholdes gudstjeneste ved Mette Basbøll, og kl. 19 er der et spændende og anderledes foredrag ved Thomas Ubbesen. Thomas Ubbesen er journalist og forfatter, og har rejst hele kloden rundt og rapporteret fra bl.a. konflikter, katastrofer og krige. I Tingbjerg Kirke vil han fortælle om en rejse han foretog som 21-årig i 1977 og igen i 2018. Rejsen gik gennem Europa, Mellemøsten og Indien, hvor stort set alt er ændret og blevet mere frygtindgydende. Efter hjemkomsten skrev han bogen: Gensyn med Hippieruten.

Der er tilmelding til spisning senest den 31. august – man er velkommen selvom man ikke spiser med.

Bønner og spaghetti

Ved børnegudstjenesten i Bellahøj Kirke onsdag den 29. august, kl. 17, kan man høre historien om, hvordan Jesus lærte sine venner at bede bønnen Fadervor. Man kan også sige og synge Fadervor, og til sidst også prøve at skrive en bøn selv. Efter gudstjenesten serveres spaghetti med kødsovs. Maden er gratis for børn, for voksne, 30 kr.

Morgensang i kirken

Også torsdag den 30. august, kl. 9-10 er der som vanlig morgensang og andagt i Husum Kirke. Denne gang ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Alle er velkommen – også til det efterfølgende morgenbrød indtil kl. 10.

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Fortællingen om Moses og den brændende tornebusk kan høres torsdag den 30. august, kl. 17 i Husum Kirke, hvor der holdes gudstjeneste for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Det koster ikke noget at være med, alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Turen går til Vor Frelsers Kirke

Ud & Se med Husum Kirkes Onsdagscafé mødes onsdag den 5. september, kl. 10, hvor turen går til Vor Frelsers Kirke. Der startes med kaffe, brød og en introduktion kl. 10 i Husum Kirkes Anneks. Ca. kl. 11 er der afgang med bussen. Husk penge til billetten samt vand og madpakke til turen. Vær opmærksom på, at man denne gang skal gå fra Christianshavn Torv.

Gratis børnekor i Husumvold Kirke

Onsdag den 29. august, kl. 16.30-17.30 starter det gratis børnekor sæsonen i Husumvold Kirke. Husum og Husumvold Kirkers Spirekor er for børn i alderen 0.-1. klasse. Børnene lærer at skabe musik sammen med andre, lytte til hinanden, synge rent og bruge stemmen rigtigt. Koret optræder ved forskellige lejligheder, bl.a. ved Halloweengudstjeneste i Husumvold Kirke, juletræstænding i Husum Bypark, og de skal gå Lucia i Husum Kirke. Korleder er Christina Schimmell Rindorf. For mere info og tilmelding: www.husumkirke.dk og www.husumvoldkirke.dk

Fredagsmøde om nærdødsoplevelser

Husumvold Kirke holder andagt og Fredagsmøde den 31. august, kl. 14-16 om nærdødsoplevelser. Hvad der sker, når man dør, har optaget mennesker til alle tider. Ved sognepræst og foredragsholder Flemming Rishøj og sognepræst Lise Mortensen. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Undervejs er der også tid til snak, kaffe og kage.

Ny sæson i legestuen

Onsdag den 5. september, kl. 10-12 starter den nye sæson i Husumvold Kirkes legestue, hvor man finder legetøj og sangbøger frem. Der er legestue i Husumvold Kirke hver onsdag. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg samt hjemmebagte boller, saft, te og kaffe. Det koster 5 kr. pr. familie.

Sommerkoncert på to Marcussen-orgler

Torsdag den 30. august, kl. 19.30 kan man høre store klassikere af J. S. Bach og Franz Liszt i Grundtvigs Kirke, når Jens Henrik Petersen sætter sig ved tangenterne i den lokale katedral. Jens Henrik Petersen debuterede fra konservatoriets Solistklasse tilbage i 1992 i netop Grundtvigs Kirke. Efter at have været organist i Fredensborg Slotskirke og Asminderød Kirke er han nu ansat ved den historiske Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Der er gratis adgang og efter koncerten er man velkommen til at nyde en let forfriskning og hilse på solisten.

Gudstjenester uge 35

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 2/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen.

Derefter reception.

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 2/9, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 30/8, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 2/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 4/9, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 2/9, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 30/8, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Lise Mortensen

Tirsdag 4/9, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 2/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 2/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 2/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 2/9, kl. 10: Højmesse