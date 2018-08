E-reolens udlån eksploderer i sommervarmen

Foto: Colourbox

Folkebibliotekerne har rekordstore udlånstal for juli måned på e-bogstjenesten eReolen. Resultatet skyldes bl.a. et større titeludvalg, en øget læselyst og et skift i danskernes brugervaner

Af Dorthe Brandborg

Flere og flere danskere vælger at tage bogen med på ferie. Vel at mærke e-bogen eller lydbogen. Nye tal fra folkebibliotekernes digitale bogstjeneste eReolen viser, at danskerne læser og lytter til e-bøger og lydbøger som aldrig før i sommerferien.

I år har været mere end 350.000 udlån på eReolen i juli måned, fordelt over hele landet. Det er over 30 procent flere end juli måned sidste år. Samtidig er der kommet over 10.000 nye unikke brugere på en enkelt måned. Den store stigning følger en generel tendens på bogmarkedet, hvor danskerne for alvor har taget de digitale platforme til sig.

Ifølge bestyrelsesformand for eReolen og chef for Københavns Biblioteker Jakob Heide Petersen skyldes de flotte tal flere faktorer:

”At vi ser så stor en stigning netop nu kan skyldes flere ting. Vi har fået de store forlag tilbage på eReolen. Det gør vores udvalg større med flere af de titler som vores brugere efterspørger, hvilket giver os mulighed for samtidig at formidle nogle smallere titler, når folk er inde og låne en bog.

I løbet af året har vi desuden kørt nogle store kampagner, der har toppet her op til sommer, hvilket giver øget opmærksomhed. Og sidst men ikke mindst, så passer e-bøger og lydbøger godt til danskernes brugeradfærd. De downloader gerne mange bøger til en ipad, i stedet for at skulle pakke en stor stak bøger med i rejsetasken.”

Børnebøgerne i høj kurs

Hovedparten af eReolens udlån er på lydbøger, hvilket Jakob Heide Petersen synes passer godt til danskernes hverdag og behov.

-Vi kan se, at flere og flere danskere kan lide at lytte til bøger fremfor at læse dem. Lydbøger giver mulighed for at foretage sig noget andet imens som fx at stryge tøj, klippe hæk eller løbe en tur. Det betyder noget i en aktiv hverdag og det er meget positivt, at flere får mulighed for at møde litteraturen, hvad enten det er med øjnene eller ørerne, siger han.

Blandt de 200 mest udlånte titler i juli fylder børne- og ungdomsbøger en stor del.

-Sommervarmen har gjort, at vi ikke har haft ligeså mange besøgende som vi plejer på Københavns Biblioteker, hvilket nok gælder hele landet. Til gengæld har folk taget litteraturen med på stranden, til udlandet og i sommerhuset. Jeg er særlig glad for, at børnelitteraturen har været udlånt så meget. Vi mærker, at forældre og børn sammen dyrker litteraturen mere. Det stimulerer børns læselyst, at man kobler læsningen op på gode ferieminder, fortæller Jacob Heide Petersen.