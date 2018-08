En, to, tradition

Der var både børneteater og gadeteater på programmet. Foto: Barbara Cros

De fire afdelingsbestyrelser på Bellahøj afholdt i sidste uge ” Bellahøjs ’uge 34” – en uge med teater og folkekøkken

Af Dorthe Brandborg

Det er efterhånden blevet en tradition, når Bellahøj i august inviterer til en uge med festlige aktiviteter. Primus motor er Frank Bentin, bestyrelsesmedlem og sekretær i fsb Bellahøj, der efterhånden har gjort ugen til et populært valfartssted.

-Der er to grunde til, at vi laver dette arrangement. Formålet er at få beboerne til at tale sammen på tværs af alder og etnicitet. De skal samles om noget, som er hyggeligt og noget, som de har en fælles oplevelse af, fortæller Frank Bentin, der håber at folkekøkkenet også giver folk et incitament til at tale om andre ting.

”Bellahøjs uge 34” er ikke kun for Bellahøjborgere.

-Vi inviterer også udefra, for at vise hvad Bellahøj også kan formå. Mit indtryk er, at der har været 50% Bellahøjborgere og 50% udefra, fortæller Frank Bentin, der er stolt over, at ugen, som nu har været et årlig tilbagevendende arrangement på tredje år, bliver mere og mere populær.

Frank Bentin kan derfor afsløre, at arrangementet også næste år bliver afholdt i august.

-Der er allerede mange spændende aktiviteter på tegnebrættet, fortæller han.