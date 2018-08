Endnu en sommerlejr-rekord

Alle 150 FDFere på årets sommerlejr. Foto: FDF K25 Brønshøj

Medlemstallet i FDF K25 Brønshøj bare stiger og stiger. Sommerens lejr til Mols slog deltagerrekord med hele 178 deltagere. Onsdag den 22. august begynder en ny sæson med udfordringer og fællesskab

Af Dorthe Brandborg

Sidste år satte den lokale FDF-kreds deltagerrekord i kredsens 85-årige historie. Men den blev eftertrykkeligt slået denne sommer. Med hele 178 deltagere på årets sommerlejr satte de lokale FDFere fra Brønshøj endnu en rekord i antallet af sommerlejrdeltagere.

Det var Bogensholmlejren, for foden af Mols Bjerge og dejligt badevand i Ebeltoft Vig, der lagde rammer til årets sommerlejr. De mange FDFere var taget på tur med fokus på at komme igennem Danmarkshistorien i løbet af en uge under overskriften ”Frem til fortiden”.

Hemmelige agenter

En hemmelig agentgruppe fik kontakt med børnene og gennem en række tidskapsler og særlige ”rejsepiller” fik børnene et levende indtryk af leveforhold og begivenheder i en række nedslag i Danmarkshistorien.

Således fik børnene både ”den sorte død” og ungdomsoprøret tæt ind på kroppen, men sommerens tørke ramte også stenalderfolket hårdt, da den planlagte bålmad måtte opgives på grund af bålforbuddet og den stegende hede.

– Vi synes at alle børn skal have udfordringer, der passer til deres alder, fortæller kredsleder Dorte Fog. Vi gør meget ud af, at prøve nye ting af og måske også blive udfordret af andre ting, end dem, de lige kender hjemmefra. Børn kan ofte mere end, de selv tror – og meget mere end deres forældre tror de kan, siger kredslederen.

Heldigvis var både strand og lækkert badevand lige ved hånden – og om natten dannede Mols Bjerge og Kalø Slotsruin en eventyrlig ramme for natløb og andre spændende og tiltider ”farlige” oplevelser.

Ny sæson begynder 22. august

– Med sådan en god sommerlejr i baggagen kan vi nu rette blikket mod en ny sæson med udfordringer og fællesskab, siger kredsleder Dorte Fog. I 2019 bliver den helt store oplevelse sommerlejren på Langeland, men alle FDF-klasser kommer deruover på mindst to weekendture i løbet af sæsonen.

Den nye FDF-sæson begynder med mønstring onsdag den 22. august kl. 18.30 ved Brønshøj Kirke. – Vi ved, at der traditionelt er mange, der gerne vil have deres børn til at begynde i FDF her til sæsonstart. Så vil man være sikker på, at der er plads til ens barn, er det en god idé at ringe i forvejen, fortæller Dorte Fog. Hurtigst bliver der fyldt op på klasserne for børn i 1. og 2. klasse, men allerede fra 0. klasse kan man begynde i FDF.

FDF K25 Brønshøj er en af landets største FDF-kredse med over 285 medlemmer. Melder man sig ind, er der således garanti for mange nye venner.