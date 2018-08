Et ungt symfoniorkester på 143 år

Orkestret Eufrosyne ved en tidligere koncert i Dyssegårdskirken. Foto: Privat

Danmarks næstældste symfoniorkester holder til i Husum, på Korsager Skole midt mellem Husum Station og Husum Torv

Af Erik Fisker

Amatørsymfoniorkesteret Eufrosyne har de seneste år har holdt sine prøver hver onsdag i vinterhalvåret på Korsager Skole. – Vi var meget glade, da vi fik tilbudt at kunne ’bo’ på Korsager Skole, for dels er der en rigtig god akustik i den sal, vi prøver i, og vi fik også mulighed for at have vore to pauker stående i et aflåst skab umiddelbart ved siden af salen, og det er en stor hjælp, at de ikke skal flyttes op og ned ad trapper og gange, når vi skal bruge dem, fortæller orkesterets formand, Jens Chr. Uldall-Hansen.

– Men derudover har vi også et rigtig godt samarbejde med skolen og kan efter behov benytte en sal mere, hvis vi får brug for at afholde separate prøver for strygere og blæsere. Det er en meget givende måde at indstudere repertoiret på, for grupperne kan så arbejde med de ting, som lige den gruppe har brug for, fortsætter Jens Chr. Uldall-Hansen.

Alsidigt repertoire

Om repertoiret fortæller Jens Chr. Uldall-Hansen, at det spænder vidt, og meget forskelligt har været på nodestativerne siden H.C. Lumbyes søn, Carl Lumbye, i 1875 slog den første tone an.

– Som man kan læse på vor hjemmeside opførte vi i foråret sammen med mange gode assistenter og to kor Carl Orffs ’Carmina Burana’, og det var en stor mundfuld, men det var det hele værd. Så var vi op til sommerferien knapt så mange ved en koncert med Mozart og Schubert på programmet, og til september glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med et noget bredere program, både tidsmæssigt og instrumentalt, med bl.a. Haydns 18. symfoni, det bedste fra Mozarts blæseroktetter og frem til den nulevende mexikanske komponist José Elizondo. Det skal nok blive et rigtig spændende halvår for Eufrosyne, siger Jens Chr. Uldall-Hansen.

– Vi er normalt omkring 25-30 ved vores koncerter, men det skal indrømmes, at vi rigtig gerne optog flere strygere, især violiner og celloer, i orkesteret’ slutter formanden, inden den sidste hånd lægges på forberedelserne op til en spændende sæsonstart.

FAKTA

Eufrosyne, (græsk for glæde/munterhed), var en af de tre gratier, dvs. gudinder for ynde i den græske mytologi. Datter af Zeus.