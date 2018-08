Farvel til Brønshøj

Efter 50 år som tandtekniker siger Susanne Petersson farvel til bydelen

Af Dorthe Brandborg

For 38 år siden startede Susanne Petersson sin tandteknikerforretning på Frederikssundsvej 162. Nu takker hun af for at gå på pension.

-Det bliver vemodigt at sige farvel og tak til alle de mange dejlige patienter, jeg har haft gennem alle årene, fortæller 67-årige Susanne Petersson.

Susanne Petersson har lige siden sine helt unge år vidst, at hun skulle have med mennesker at gøre og da hun kom i praktik hos sine forældres tandlæge, blev det klart for hende. Hun skulle ikke være tandlæge men tandteknikker.

-Det er skønt at få lov til at følge folk og se dem få et nyt tandsæt og se pæne ud. Jeg elsker den menneskelige kontakt, fastlår Susanne Petersson, der dog ikke kommer til at nyde et fuldtids otium lige nu. Hun elsker nemlig stadigvæk sit fag.

-Mange af mine patienter har sagt: ”Nej, du må ikke holde op”. Så for ikke at gå fra 100 til 0 på en gang, så bliver jeg at finde i min mands tandklinik på Gammel Køge Landevej 263 i Hvidovre et par gange om ugen efter aftale. Så de patienter, som har lyst til at komme til Hvidovre kan stadigvæk fange mig på mit sædvanlige nummer og bestille en tid, fortæller Susanne Petersson.