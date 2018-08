Føtex trækker sig fra plan om nyt butikscenter

Visualisering af hvordan hjørnet af Frederikssundsvej og Kobbelvænget var planlagt til at se ud mod vest Foto: Illustration: Norconsult/Skovhus Arkitekter.

- Jeg kan bekræfte, at vi har opgivet vort planlagte projekt på adressen, siger konstitueret administrerende direktør Robert Andersen fra TK Development A/S

Af Erik Fisker

Der var ellers lagt op til et større byggeri og et helt andet gadebillede på Frederikssundsvej i Husum, hvis et forslag til byggeri af et stort butikscenter med private boliger på et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet ville blive realiseret. Dette sker dog ikke – i hvert fald i den form, som ellers har været planlagt af firmaet TK Development A/S.

Både forvaltningen og politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har ellers udarbejdet et forslag til lokalplan for området, der skulle muliggøre realisering af projektet, og umiddelbart inden dette skulle i offentlig høring er lokalplanprocessen standset.

Urealistisk at fortsætte

– Jeg kan bekræfte, at vi har opgivet vort planlagte projekt på adressen. Der var tale om et stort projekt, planlagt med en betydende dagligvareoperatør, og vi var langt i planlægningen af et centerlignende projekt med tilhørende lejligheder. Den betydende dagligvareoperatør valgte dog sent i forløbet at melde fra – selv om de også havde anvendt betydelige ressourcer på projektet, og dermed blev det urealistisk at kunne fastholde det samlede konceptuelle grundlag for vort projekt, siger konstitueret adm. direktør Robert Andersen fra TK Development A/S.

De nu opgivne planer ville betyde nedrivning af den eksisterende erhvervsbebyggelse, og opførelse af et butikscenter sammenbygget med Føtex på Frederikssundsvej. På tagdækket skulle have været etableret detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv og private boliger med offentligt tilgængelige friarealer.

Det var planlagt, at byggeriet skulle have et etageareal på ca. 10.900 m² boliger, heraf mulighed for 2.900 m² private ungdomsboliger og ca. 23.000 m² butikscenter med serviceerhverv.

Området er et tidligere erhvervsområde, der i dag bruges til blandede erhverv og delvist står tomt.