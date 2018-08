Garvede prydplanter i Gartnerstiftelsen

Sangeren ”Nostalstig” bød på en smuk buket sange blandt mildt sagt flerårige urter. Foto: kv

Af Kaare Vissing

Når man er gået på pension, er der ingen grund til at holde ferie. Mens andre foreninger puster ud i sommermånederne efter en mere eller mindre hård sæson, kører seniorklubben Aktiv-Center videre derudad med arrangementer.

Og mens andre aldersgrupper drager sydpå – denne gang i håbet om mindre sol dernede – holder et halvt hundrede medlemmer af Aktiv-Center skansen herhjemme med fornøjelige sammenkomster.

Den 19. juli skete det i Gartnerstiftelsens bygning og have på Præstegårds Allé. Først guidede seniorklubbens tidligere formand, Erling Sørensen, medlemmerne rundt i anlægget. Derefter stod den på frokost nede i stiftelsens hyggelige festlokale med plads til fyrre personer, hvorfor bestyrelsen fortrak til et andet lokale, hvor der efter sigende blev budt på røget ål – dette rygte er endnu ikke blevet bekræftet.

Efter spisningen samledes man atter ude i den store, smukke have – for hvem kan holde en sådan bedre end gamle gartnere med glæde for deres erhverv?

I det smukke solskin sad man rundt omkring på stole og bænke og nød øl og læskedrikke eller kaffe og småkager. Sangeren og guitaristen ”Nostalstig” bød på en smuk buket af gode, gamle sange – udført diskret så man kunne nyde fuglenes akkompagnement og de mange smukke blomster og planter. De gode, gamle dage var blevet nutid!

Aktiv-Center og Gartnerstiftelsen har i en menneskealder haft et smukt symbiotisk forhold. Således har halvdelen af seniorklubbens bestyrelsesmedlemmer gennem årene været beboere i stiftelsen, og det er ganske whist, at kortklubben afholder sine onsdagsmøder i stiftelsens festlokale.

Gartnerstiftelsen er i øvrigt et lokalt eventyr helt for sig selv.

På den godt 4.000 kvadratmeter store grund, som var en del af handelsgartner Holmbergs store gartneriarealer mellem Frederikssundsvej og Utterslev Mose, opførte man i 1922-1923 den trefløjede bygning efter tegninger af F. C. Harboe.

Byggearbejdet stod entreprenørfirmaet Mikkelsen-Sørensen for – som med så mange andre byggeopgaver i datidens Brønshøj. Huset rummede da 12 lejligheder, og da der hurtigt viste sig behov for flere, opførte man et anneks, som stod færdigt i 1927 og bød på otte små lejligheder.

Gartnerstiftelsen har i sin snart 100-årige eksistens modtaget mange donationer.

Eksempelvis testamenterede handelsgartner Tage Røn Jørgensen (1910-1991) en stor del af sin formue til stiftelsen.

Og Dansk Chrysantemum Selskab har skænket den lille skulptur i cement af ”prinsessen og svinedrengen” forrest i haven – et vartegn for den naturlige og dermed sande skønhed.