Husum i front fra start

Vandt 3-0 i sin første kamp i Københavnsserien

Af Jan Løfberg

Det ser ud til, at Husum Boldklub har haft udbytte af det kortvarige ophold i Københavnsserien for to sæsoner siden. Klubben indledte i hvert fald dette års sæson med en sejr over Rønne fB, der traditionelt hører til i den bedre ende af tabellen i KS. Husum vandt oven i købet med så sikre cifre som 3-0 på hjemmebane.

TV Bornholm var som sædvanlig på besøg, så har du lyst og energi, så kan du følge et fyldigt sammendrag fra matchen inde på TV-stationens hjemmeside.

Alle Husums mål blev scoret af Mikkel. Det første i det 40. minut og det sidste i det 83. minut af Mikkel Bo Eriksen, mens Mikkel Isgaard Frederiksen scorede det andet mål efter en times spil.

Husum skal til Ryparken tirsdag den 22. august kl. 19.30, hvor Prespa tager imod. Måske en og anden kan huske, at da Husum spillede sin sidste kamp i KS forrige gang, så tabte man netop til Prespa med de helt sindssyge cifre 8-6. Der er lagt op til revanche. Fredag den 24. august kl. 18.30 tager Husum hjemme i Husumparken imod Tårnby FF, som man også har spillet flere drabelige opgør imod de seneste år.

Uafgjort til Fix

Boldklubben Fix fik en udmærket start i serie 1 med 2-2 ude imod Sundby Boldklub, der er rykket ned fra KS. Lørdag den 25. august kl. 13 spiller Fix hjemme imod Viktoria.

Fredag den 24. august kl. 18.45 indleder Boldklubben Stefan sæsonen i serie 2 mod Valby Boldklub.