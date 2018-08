Hvepsene lagde B93 ned

Den tidligere Superliga-profil Simon Richter (nr. 26) fik en flot debut for Hvepsene. Foto: Christian Ove Carlsson

Vandt 4-0 over B93 i sæsonpremieren og indtager med det samme førstepladsen

Af Jan Løfberg

Vi er nogle stykker, der kan huske, at Brønshøj Boldklub fik en øretæve for to år siden på Østerbro Stadion en varm augustdag.

I lørdags fik Brønshøj-spillerne så revanche. Og i den grad. For de bankede hjemmeholdet B93 med 4-0. Sejren er så tilstrækkelig stor, at Brønshøj øjeblikkeligt overtager førstepladsen i 2. division øst.

På det seneste har man kunnet mærke en spirende tro på nye, gode tider i den 99 år gamle boldklub. Og når tro får selvtilliden som følgesvend, så kan man skabe store resultater.

Lad os høre, hvordan redaktør Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub opfattede de 90 minutters fodbold fra sidelinjen: – Man havde gået og ventet med spænding på den første kamp i sæsonen. For hvad var sket med de andre hold i sommerpausen, og hvordan ville de starte. Vi havde jo selv en god fornemmelse for Brønshøj, som har spillet godt og scoret masser af mål i træningskampene, og det tog de så med sig, da B93 blev besejret 4-0 på udebane. En bedre start på sæsonen kunne man næppe havde ønsket sig, og efter to nederlag i træk på Østerbro Stadion var det dejligt endeligt at kunne hylde spillerne og fejre sejren.

Der var samtidig debut til tre nye hvepse. Dawda Ngum blev skiftet ind i 2. halvleg og med fra start var Andreas Baes og Simon Richter. Sidstnævnte kom endda på tavlen i sin debutkamp. De øvrige tre målscorere i dag var Oscar Buch, Patrick Naundrup og Daniel Anusic.

Første mål

Brønshøj startede kampen bedst, og der var også kun spillet seks minutter, da det første jubelbrøl blandt de mange Brønshøj-supportere brød løs. B93’s målmand Conrado sparkede bolden lige ud i fødderne på en Brønshøj-spiller, og efter godt pres endte bolden hos Oscar Buch, der med et fladt spark sendte kuglen i kassen via den ene stolpe. 1-0 til Brønshøj.

Efter 15 minutters spil stødte to B93-spillere hovederne sammen. Det drejede sig om de to debutanter Fredrik Kofoed og Christian Stokholm. Det så meget voldsomt ud, og begge spillere måtte da også lade sig udskifte, inden vi var halvvejs i 1. halvleg.

I forbindelse med uheldet spillede B93 10 mod 11, og det udnyttede Brønshøj til at gøre det til 2-0. Jamil Fearrington forsøgte at finde Mads Rønne, men bolden endte i stedet for hos Naundrup. Det skulle vise sig at være en god ting, da Naundrup efter et par træk hamrede til bolden med venstrebenet og sendte bolden om bag Conrado. 2-0 til BB.

Lige inden pausen kom 3-0 målet. Efter en periode, på 5-6 minutter, hvor der ikke skete det store, stod den pludselig på skydetelt nede i B93s felt.

Først fik Naundrup en kæmpechance, som Conrado snuppede.

Hvepsene holdt dog fast i bolden og efter en blokeret afslutning af Mads Rønne endte bolden hos Daniel Anusic, der bankede bolden i mål. 3-0 til Hvepsene.

En rigtig flot 1. halvleg af Brønshøj, hvor de var i kontrol og stort set ikke havde givet noget væk til B93.

Der var længere mellem chancer i 2. halvleg end der var i 1. halvleg, men efter 64 minutter kunne jublen igen bryde løs blandt de mange Brønshøj-supportere, der havde taget turen til Østerbro i dag.

Mads Rønne førte bolden frem og sendte et indlæg ind i feltet.

Her var Simon Richter løbet med frem fra sin position som venstreback. Han fik kæmpet sig foran B93-spilleren og headet bolden i mål. 4-0 til Brønshøj.

Det var ikke meget Kasper Vilfort havde at lave i kampen, men i de sidste fem minutter var der brug for ham. Først var Leonel Montana alene med Vilfort.

Men Brønshøj-keeperen fik presset B93-spilleren så meget, at bolden blev sparket forbi mål. Og to minutter senere leverede han en vaskeægte TV-redning, da han nappede Mikkel Mouritz’ udmærket langskudsforsøg.

Pokalkamp

Med sejren indtager Brønshøj førstepladsen. Men inden det gælder næste divisionskamp, så gælder det først en kamp i Sydbank Pokalens 1. runde.Her venter Herlev fra Danmarksserien på tirsdag den 7. august kl. 18 på Herlev Stadion, der ligger på Tvedvangen 198. Linje 167 og 168 kører lige forbi stadionet.

På lørdag den 11. august kl. 15 har Brønshøj hjemmebane mod Avarta i divisionen.