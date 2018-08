Hvepsene rejste sig hurtigt

Kevin Bechmann Timm (th.) fik ikke scoret imod Frem, men det gjorde han til gengæld mod HIK. Foto: Christian Ove Carlsson.

Brønshøj tabte midtugekampen til Frem, men slog HIK efter en mandfolkeindsats med blot 10 mand

Af Jan Løfberg

Får man udvist en spiller efter blot otte minutter, skal der løbes mindst 10 % ekstra de sidste 82 minutter. Der skal også kæmpes noget mere. Og det gjorde Hvepsene i den grad, da de på egen bane besejrede HIK med 2-1. Uden for banen sad i øvrigt en håndfuld skadede eller karantæneramte hvepse og så på. Det gør ikke præstationen dårligere.

De tre, rare point – og uventede på grund af udvisningen – betyder, at Brønshøj Boldklub igen indtager førstepladsen i 2. division øst.

Brønshøj blev decimeret, da Haitam Hajjami sendte en albue ind i hovedet på HIKs Daniel Thorup. Dommer Casper Thorup udviste Hajjami efter at have konfereret med linjedommeren.

Gæsterne havde dog generelt svært ved at udnytte overtallet, og det var Brønshøj der efter en halv times spil kom på 1-0, da Jamil Fearrington med en energitackling erobrede bolden. I en et-to-situation med Oscar Buch, endte Jamil at spille Oscar helt fri: 1-0.

HIK havde naturligvis chancer, men ikke ret mange store. Tolv minutter før tid lykkedes det dog for Gustav Therkildsen at udligne, da Brønshøj-forsvaret blev spillet helt tyndt.

Flot sejrsmål

Derefter belavede de 494 tilskuere sig på, at kampen ville ende 1-1. Regnen silede ned, men det bekom tilsyneladende Hvepsene bedst. Men med fem minutter tilbage af kampen fandt Lars Emil Juel Andersen med en lang aflevering Simon Richter, der tæmmede bolden med brystet og med en elegant set aflevering så en fremstormende Kevin Bechmann Timm, der med et tørst venstrehug scorede til 2-1 og efterfølgende jubel på tilskuerpladserne.

– At lave det afgørende mål er altid et drømmescenarie. Forløsningen og lettelsen kom dog først, da dommeren fløjtede af. Vi spillede igennem hele kampen flot til trods for udvisningen. Det resulterede også i sene udskiftninger fra Michael, der af gode grunde sikkert ikke ville ændre et velspillende hold. At spille godt med 10 mand igennem 85 minutter er klart et tegn på kvalitet og sammenhold, lød det fra Kevin Bechmann Timm, der først kom på banen et kvarter før tid.

En flot sejr. Brønshøj-fansene havde ellers frygtet, at det kunne gå galt for det skadesramte hold mod HIK, da Hvepsenes flotte sejrsstime blev ødelagt i midtugekampen mod Boldklubben Frem. 1.155 tilskuere var på plads i Valby Idrætspark. Brønshøj var som ubesejret klare favoritter mod et Frem-hold, som endnu ikke havde vist sit potentiale. Det gjorde de så desværre mod et overraskende tamt Brønshøj-mandskab.

Brønshøjs spillere kunne være mest tilfredse med pausestillingen 0-0, men i 2. halvleg gik det galt. Det var helt i orden, at Hamid Khalidan bragte hjemmeholdet på 1-0 efter 55 minutter. I den resterende del af kampen var fremmerne mest interesserede i at bevare føringen, men alligevel blev det til endnu scoring. I overtiden fik Frem et straffespark, som Simon Skibsted udnyttede til slutresultatet 2-0.

Næste kamp for Brønshøj er lørdag den 1. september kl. 14 på udebane mod Middelfart.