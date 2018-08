Hvepsene stak af til sidst

Foto: Thomas Løser.

Inde i den dybe overtid sørgede Mads Rønne for sejrsmålet til 4-3 mod Avarta

Af Jan Løfberg

Hvis man selv scorer fire mål, kan man godt tillade sig at slippe tre mål ind. Det må være læren af Brønshøjs kamp i 2. division mod Avarta i lørdags.

Brønshøj var bagud 3-1 ved pausen. To gange gik målmand Kim Vilfort galt af høje bolde, som hang mærkeligt i luften i den voldsomme vind. Egentlig styrede Brønshøj det meste af spillet før pausen, men Avarta var farlige i medvinden. Den skulle Brønshøj så forsøge at udnytte efter pausen.

Hvepsene lagde et tungt pres og allerede seks minutter ind i 2. halvleg reducerede Jamil Fearrington på et godt energimål. Tyve minutter før tid kom udligningen, da Oscar Buch scorede sit andet mål på et flot opspil, hvor Simon Richter fandt Kevin Bechmann Timm, der sendte en dyb aflevering til den fremstormende Buch. En stjernekasse!

Selv om Brønshøj dominerede de sidste 20 minutter, så var de fleste af de 509 tilskuere i Tingbjerg idrætspark formentlig nogenlunde fornøjede med det ene point efter Brønshøjs sløje 1. halvleg. Men tre og halvt minut inde i overtiden fik Brønshøj et indkast, som Simon Richter sendte ind til Andreas Baes, der resolut afleverede til Mads Rønne inde i feltet. Rønne drejede rundt om sig selv og sendte bolden i nettet. Vild jubel.

Alle Avarta-spillerne lå og ærgrede sig i græsset. De har ikke haft meget at glæde sig over på det seneste.

Brønshøj fik vasket den pinlige indsats i pokalkampen væk. Nu fører man 2. division med maksimumpoint seks. På lørdag kl. 14 skal Hvepsene spille i Hillerød.