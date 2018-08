Invitation til informationstur

Det handler om bedre belysning og udvidelse af supercykelstien gennem Utterslev Mose, når forvaltningen inviterer til gåtur. Foto: presse

Supercykelstierne på begge sider af Hillerødmotorvejen / Hareskovvejen, på strækningen gennem Utterslev Mose, skal opgraderes ved at udvide stien og opsætte belysning.

Af Erik Fisker

Bredere cykelstier med belysning skal øge fremkommeligheden og komforten og skabe øget tryghed for brugere. Derudover er det et mål at forbedre afvandingen, for at undgå vand og is på stierne.

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til en gåtur langs ruten, hvor man kan høre mere om projektet, mandag den 27. august kl. 17.00 – 19.00 ved krydset mellem Mosesvinget og Hareskovvej. Tilmelding er ikke nødvendig.

Fakta om supercykelstierne

Farumruten er 20,8 km lang og forbinder København, Gladsaxe, Furesø og Farum. Første etape mellem Farum og Bellahøj blev indviet i april 2013, mens anden etape til Kongens Nytorv blev opgraderet i maj 2017. En udvidelse af Farumruten til Allerød forventes færdigetableret inden 2020.

Farumruten er den anden supercykelsti i Region Hovedstaden, og den første efterevaluering af ruten viste en stigning i cykeltrafik på ruten på 61 %, hvoraf 25 % af de nye cyklister på ruten tidligere valgte bilen. Den gennemsnitlige turlængde for cykelpendlerne på Farumruten er 14,7 km. Til sammenligning pendler togpendlere i Region Hovedstaden i gennemsnit 12 km.

Siden åbningen af Farumruten er der kommet en del borgerhenvendelser angående netop belysningen lige omkring Utterslev Mose, som nu bliver forbedret samtidig med at dele af supercykelstien udvides.