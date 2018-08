Korsang giver nye venner og gode oplevelser

På mange områder kan det give et stort udbytte at synge i kor. Foto: Peter Høving

- Korsang giver glæde, man lærer nye sange og får nye venner - sådan beskriver Sofie på 10 år det at synge i kor

Af Erik Fisker

Brønshøj Kirkes Børnekor og Brønshøj Kirkes Pigekor holder igen audition.

Det sker torsdag den 23. august mellem kl 15 – 16.30 i Brønshøj Kirke, hvor alle skal synge 1. vers af ”I østen stiger solen op”, og korleder Bente Kiil Toftegaard glæder sig til at se og høre nye sangere.

– Jeg var glad for at gå i kor, fordi man skabte noget sammen med andre, altså man brugte lang tid og mange kræfter på at skabe et produkt som virkelig var gennemarbejdet og som kun virkede, når alle gjorde en indsats. Altså sammenholdet man får, når man sammen arbejder på et fælles produkt er super fedt, siger den 18-årige Miamaja, der har sunget i koret i 9-10 år og netop har valgt at sige farvel og tak for mange gode år og gode minder.

Disciplin og ”fede” oplevelser

– Når man laver ting som kor sammen med andre kræver det en vis form for disciplin og ansvar og det kan kor være med til at give. Derved har alle lært hvor vigtigt det er for koret, at du møder velforberedt og klar til at kunne yde en fælles præstation, som er i orden. Derudover er det super fedt at synge noget der lyder rigtig godt, og så bliver man bare vildt glad og stolt, fortæller Miamaja.

– Jeg tror nogle af de fedeste oplevelser i koret har været, når vi har fået lov til at lave noget ekstraordinært eller noget der ellers ikke er mulighed for under normale omstændigheder.

Fx nogle af de korstævner vi har været på, hvor vi har været et kæmpe kor med en super dygtig lærer, hvor vi har lært sange, der normalt er langt over vores niveau, og har sunget dem for et kæmpe publikum. Også i New York hvor vi sang med et gospelkor, som var langt fra os i deres udtryksform.

Men overordnet er de bedste oplevelser lige meget hvor det er, at levere en perfekt koncert med energi og et velforberedt program uden fejl, slutter Miamaja.