Min Bolighandel er klar til at indtage Brønshøj

Det er en aktiv og stedkendt Michele Møller Amundsen, der kommer til at varetage den lokale del af den landsdækkende ejendomsmægler-kæde Min Bolighandel

Af Randi Salzwedell

Den 26 årige ejendomsmægler havde Interessen for boliger allerede, da hun gik i 8. klasse og som 16 årig valgte hun at bruge sin vinterferie i praktik hos en ejendomsmægler i Søborg. Og herefter blev interessen for faget skærpet – meget endda.

Michele er født og opvokset i Herlev, hvor hun bor alene i en lejebolig. Betyder det så at Michele ikke har erfaring med fast ejendom? Nej, tværtimod.

-Jeg er formand i både den afdeling hvor jeg selv bor, men også repræsentant i hele Herlevs ’DAB’ afdeling, som lokalt hedder HAB. Endelig er jeg også formand i grundejerforeningen i min egen bebyggelse, som er et nybyggeri, fortæller Michele, der er rigtig godt inde i nybyggeri, byggeskader, principper og gennemgang.

Efter gymnasiet tog Michele en uddannelse som finansøkonom, for at få den finansielle del på plads. Efterfølgende er det blevet til praktisk erfaring hos Danbolig, BRFKredit og senest Nykredit. Michele kender gennem sine poster som byrådsmedlem og 2. viceborgmester i Herlev Kommune lokalområdet særdeles godt.

Det er meget vigtigt for Michele, at de områder hun færdes i dagligt, får den højeste kvalitet og faglighed i forbindelse med en ejendomshandel og at der ikke bliver gået på kompromis.

-Jeg vil gerne være tro mod mig selv og kunne se mig selv og kunderne i øjnene. Det er samme princip som når jeg som politiker træffer beslutninger og skal kunne møde borgerne i byen bagefter, lyder det fra Min Bolighandels nye mægler der tilføjer: ”Jeg har en bred erfaring fra finansielle sektor, er meget jordnær, faglig kompetent og vil sælge boligdrømme og ikke bare boliger.

Jeg kan godt lide Min Bolighandels koncept, fordi det er mig der gør alt og det er mig du har den personlige kontakt med hele vejen indtil boligen er endeligt solgt”.

Michele Møller Amundsen

Ejendomsmægler MDE

Mobil: 8159 5857

michele@minbolighandel.dk